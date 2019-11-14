Новости 14 ноября: бюджет, государственные земли, рост экономики

О бюджете. Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2000 "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

О государственных землях. Верховная Рада предварительно вернула в управление местным общинам государственные земли за пределами населенных пунктов, а также запустила ликвидацию Госгеокадастра.

С 2017 года государственные земли уменьшились на 3 миллиона гектар, почти половина из них вероятно были переданы в рамках бесплатной приватизации земель.

О росте экономики. В 3 квартале 2019 года реальный ВВП увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

О Совете Нацбанка. Совет Нацбанка на заседании 14 ноября переизбрал главой совета Богдана Данилишина.

Об экстрадиции Фирташа. Процесс экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США не может быть начат из-за инициативы его адвокатов о пересмотре этого решения.

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"Минус" 3 миллиона гектаров за два года: куда исчезает государственная земля

Количество аграрных земель в госсобственности драматически уменьшается. Бесплатную приватизацию угодий нужно как можно скорее запрещать. (укр)

Три года без "Вконтакте": где в интернете общаются украинцы, и что будет с запретом российских соцсетей

Посещаемость соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники" в Украине упала в три-пять раз, а Facebook и Instagram набирают обороты. ЭП изучила, как изменились сетевые приоритеты украинцев.