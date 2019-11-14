Данилишина переизбрали главой Совета Нацбанка
Четверг, 14 ноября 2019, 14:44
Совет Нацбанка на заседании 14 ноября переизбрал главой совета Богдана Данилишина.
Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на Виталия Шапрана.
Заместителем Данилишина избрали Василия Фурмана. Ранее эту должность занимал Тимофей Милованов, который стал министром экономики.
Отметим, что трехлетние полномочия главы Совета НБУ Богдана Данилишина закончились 26 октября.
Напомним:
12 ноября Верховная Рада назначила новым членом Совета Национального банка Виталия Шапрана вместо Тимофея Милованова.
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