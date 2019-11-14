Рост экономики Украины составил больше 4% второй квартал подряд
Четверг, 14 ноября 2019, 17:20
В 3 квартале 2019 года реальный ВВП увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщается на сайте Госстата.
Отмечается, что по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) реальный ВВП увеличился на 0,7%.
Напомним:
Во втором квартале 2019 года экономика выросла на 4,6% в годовом измерении, ускорившись с 2,5% в первом квартале 2019 года.
Фактические темпы роста экономики Украины во втором квартале превысили оценку Национального банка.
Экономическая правда
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