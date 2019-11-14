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"Минус" 3 миллиона гектаров за два года: куда исчезает государственная земля

"Минус" 3 миллиона гектаров за два года: куда исчезает государственная земля

Четверг, 14 ноября 2019, 15:30 - Олег Нивьевский, Роман Нейтер, для ЭП
agropolit.com
Количество аграрных земель в госсобственности драматически уменьшается. Бесплатную приватизацию угодий нужно как можно скорее запрещать. (укр)

Уряд планує передати сільгоспземлі державної власності за межами населених пунктів в комунальну власність громад. Відповідний проект Рада планує розглянути уже незабаром. 

Проте може статися так, що до моменту запровадження обігу громадам мало що залишиться.

На початку 2017 року у державній власності перебувало близько 10,4 млн га сільськогосподарських угідь, враховуючи територію АРК, з яких 3,2 млн га — у постійному користуванні державних підприємств, установ та організацій (включно з 465 тис га земель НААН), 2,5 млн га — у запасі, 4,7 млн га — в оренді.

Тільки 27,5 тис га перебувало у комунальній власності.

На території АРК у державній власності нараховувалося близько 560 тис га сільгоспугідь.

На схемах нижче можна побачити доволі стабільну динаміку кількості державних та комунальних земель включно до початку 2017 року.

Кількість державних земель у 2016 році порівняно з 2014 роком зменшилася лише на 126 тис га. Проте за останні два роки площа державних земель скоротилася майже на 3 млн га. 

 
Джерело: Держгеокадастр

Частина цієї землі, 1,68 млн га, перейшла у комунальну власність об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Подробиці. У 2018 році 647 ОТГ, які були утворені до 2018 року, отримали у комунальну власність 1,5 млн га державних земель сільськогосподарського призначення. Упродовж 2019 року ще 180 тис га було передано 141 ОТГ, які утворилися у 2018 році. Тобто, 788 ОТГ отримали в комунальну власність 1,68 млн га державних земель. 

Лідерами в цьому рейтингу є Дніпропетровська та Чернігівська області.

Загалом кількість комунальних аграрних земель збільшилася до 2,186 млн га. Швидше за все, додаткові 0,5 млн га — це ділянки, власники яких померли. За законом, такі землі передаються в комунальну власність.

Таким чином, тільки за два роки 1,32 млн га або 14% державних земель перейшло в приватну власність, швидше за все — в рамках безплатної приватизації земель.

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Роль приватизації земель через учасників бойових дій

Є усталена думка, що значну частину державних земель протягом останніх років віддали бійцям АТО, але частка приватизованих земель у такий спосіб доволі незначна.

За даними Держгеокадастру, до листопада 2019 року атовцям було виділено лише 214 тис га, тобто 16% приватизованих за останні два роки земель.

Цікаво, що темпи виділення земель учасникам бойових дій пришвидшилися з 2018 року, коли уряд вирішив передати державні землі в комунальну власність ОТГ.

Також виділення прискорилося з червня 2019 року, коли стали відомі плани новообраних президента та уряду запровадити обіг сільгоспземель з липня 2020 року та передати державні землі за межами населених пунктів у власність громад.

Особливої уваги заслуговує спалах активності Держгеокадастру з виділення земель наприкінці 2017 року. Про причини можна тільки здогадуватися, проте щонайменше дивним виглядає збіг у часі цього спалаху та рішення уряду в січні 2018 року передати в комунальну власність 1,5 млн га державних земель.

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Регіони-лідери з приватизації державних земель

Враховуючи передавання земель у комунальну власність ОТГ, можна визначити "чисте" зменшення державних сільгоспземель в розрізі областей.

В абсолютному виразі, тобто в гектарах, абсолютним чемпіоном є Харківська область: за останні два роки в приватну власність там перейшло понад 180 тис га державних земель.

Київська, Вінницька, Донецька та Луганські області йдуть слідом за Харківською.

Проте у відносному вираженні, у відсотках до 2016 року, лідером з втрати аграрних державних земель стало Закарпаття. Там за останні два роки було приватизовано близько 38% сільськогосподарських земель області.

Слідом за нею йде Харківська область з показником 32%, а Київська та Луганська області втратили понад 25% державних аграрних земель.

Наслідки та висновки

В останні два роки, коли усі завмерли в очікуванні скасування мораторію на купівлю-продаж земель, спостерігалась інтенсифікація приватизації державних сільгоспземель через інститут так званої безоплатної приватизації.

Зокрема, з 2017 року було приватизовано близько 1,32 млн га або 14% держаних сільгоспземель. Цікаво, що приватизація через учасників бойових дій становить незначну частку — 214 тис га або лише 16% приватизованих земель.

Зважаючи на очевидні втрати держави через безоплатну приватизацію та використання її як схеми набуття сільгоспземель у власність в обхід мораторію, потрібно якомога швидше забороняти практику безоплатної приватизації.

Більше того, у рамках запровадження ринку обігу аграрних земель з 1 жовтня 2020 року уряд передбачає передавання сільгоспземель державної власності за межами населених пунктів у комунальну власність громад.

Неважко порахувати, що до того моменту кількість сільгоспземель у державній власності може зменшитись ще на 0,7-1 млн га, тобто громади втратять цей ресурс. Якщо не посіпшити, то, можливо, громадам не буде що передавати.

 
Джерело: власна презентація на основі даних Держгеокадастру
 
Джерело: власна презентація на основі даних Держгеокадастру

Олег Нів'євський, Роман Нейтер, Київська школа економіки

земельная реформа земля Госземагентство приватизация местные бюджеты

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