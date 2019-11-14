Три года без "Вконтакте": где в интернете общаются украинцы, и что будет с запретом российских соцсетей

Посещаемость соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники" в Украине упала в три-пять раз, а Facebook и Instagram набирают обороты. ЭП изучила, как изменились сетевые приоритеты украинцев.

За последние три года посещаемость соцсети "Вконтакте" в Украине упала более чем в пять раз, а соцсети "Одноклассники" — более чем в три раза.

Эти две соцсети, некогда самые популярные в стране, сейчас посещают 10% украинских интернет-пользователей. Вместе с тем, за это время выросла посещаемость Facebook и особенно Instagram.

Посещаемость российских соцсетей в Украине обрушилась после указа экс-президента Петра Порошенко о санкциях против российских юридических лиц.

Указ был мотивирован тем, что, по данным СБУ, российские спецслужбы ведут гибридную войну против населения Украины, используя в своих специальных операциях интернет-ресурсы "Вконтакте", "Одноклассники", "Mail.ru".

Согласно указу, украинские интернет-провайдеры обязаны блокировать доступ к российским интернет-ресурсам, попавшим в санкционный список.

ЭП изучила, как поменялись предпочтения украинцев в сфере использования соцсетей, и что думают представители новой власти по поводу запрета.

Почему в Украине запретили российские соцсети

О том, что интернет, социальные сети и мобильные телефоны превратились в эффективный инструмент внутренней и международной политики, президент РФ Владимир Путин писал в статье "Россия и меняющийся мир" за два года до развязывания агрессивной войны против Украины — в феврале 2012 года.

"В ходу все чаще и такое понятие, как "мягкая сила" — комплекс инструментов и методов достижения внешнеполитических целей без применения оружия, а за счет информационных и других рычагов воздействия", — писал Путин.

По его словам, эти методы используются для взращивания и провоцирования экстремизма, сепаратизма, национализма, манипулирования общественным сознанием, вмешательства во внутреннюю политику суверенных государств.

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Показательным примером вмешательства России во внутреннюю политику суверенного государства с помощью соцсети "Вконтакте" стал запрос ФСБ гендиректору соцсети Павлу Дурову с просьбой предоставить регистрационные данные авторов и администраторов проукраинских групп.

Тогда Дуров отказал спецслужбе, но через месяц он был вынужден продать свою долю в социальной сети "из-за конфликта с ФСБ". Впоследствии сеть "Вконтакте" была полностью выкуплена другом Путина Алишером Усмановым, совладельцем "Одноклассников" и Mail.ru Group.

Российский закон об информационных технологиях обязывает местные социальные сети хранить весь сгенерированный пользователями контент от шести месяцев до года. Соцсети обязаны предоставлять этот контент по требованию федеральных органов исполнительной власти.

Как за четыре года изменилась посещаемость соцсетей

По данным Интернет-ассоциации Украины, с сентября 2016 года по сентябрь 2019 года доля украинских интернет-пользователей, которые ежедневно посещают "Вконтакте", упала с 54% до 10%. Если судить по ежегодной динамике, в 2020 году падение продолжится. За тот же период ежедневная доля украинских посетителей "Одноклассников" упала с 35% до 10%.

Одновременно росла посещаемость Facebook и Instagram.

Охват (количество интернет-пользователей, посетивших ресурс не менее одного раза в месяц) российскими социальными сетями интернет-пользователей Украины за три года упал в три раза. При этом охват альтернативных Facebook и Instagram вырос куда менее значительно.

В результате позиции соцсетей РФ в рейтинге 25 самых посещаемых интернет-ресурсов в Украине снизились, а позиции ресурсов других стран — выросли.

Украинских пользователей Android-устройств социальная сеть "Вконтакте" с каждым годом интересует все меньше, тогда как Facebook и Instagram показывают незначительную положительную динамику.

Facebook в Украине

В исследовании украинской аудитории Facebook коммуникационное агентство PlusOne утверждает, что американская соцсеть в Украине динамично растет.

В начале 2019 года сеть использовали 13 млн украинцев. В 2018 году их число выросло на 3 млн или на 30%, а за пять лет — на 9,8 млн или на 306,2%. "Facebook стал одним из важнейших каналов коммуникаций в Украине. Это касается как бизнеса, так и политического сегмента", — утверждают в PlusOne.

В Украине 42,2 млн жителей, из них 21,4 млн пользуются интернетом и 13 млн — Facebook. Нажмите для увеличения Источник: PlusOne

Украина заметно отстает от стран Западной Европы по уровню проникновения Facebook и значительно опережает РФ и Беларусь. Нажмите для увеличения Источник: PlusOne

8,8 млн украинцев заходят в соцсеть только с мобильного, 1,2 млн — лишь с десктопа и 3 млн — с десктопа и мобильного. В возрастной группе 18-24 года сетью пользуются 2,1 млн человек, 25-35 лет — 4,6 млн, 36-45 лет — 3 млн. Еще Украина лидер в мире по доле женщин-пользователей Facebook — 59%.

Самые популярные бренды смартфонов среди украинских Facebook-пользователей — Samsung (3,9 млн), Xiaomi (2,7 млн) и iPhone (2,5 млн).

Instagram в Украине

Instagram в Украине динамично растет, отмечают эксперты PlusOne. Если в 2017 году сетью пользовались 3,8 млн человек, то в 2018 году — уже 7,3 млн.

В 2018 году число пользователей выросло на 50,7% — с 7,3 млн до 11 млн, а мобильное приложение Instagram занимало первое место в стране по количеству загрузок среди приложений социальных сетей.

В марте 2019 года сетью пользовались те же 11 млн жителей.

Instagram растет значительно быстрее, чем Facebook. Если темпы роста украинской аудитории Instagram сохранятся, то к концу 2019 года эта соцсеть в Украине вплотную приблизится по объемам аудитории к Facebook.

По уровню проникновения Instagram Украина достигла показателей Франции и Германии. Если тренд сохранится, то в к концу 2019 года Украина их опередит.

Примечательно, что по уровню проникновения Instagram Черновцы опережают Киев. Зато с точки зрения использования мобильного приложения тройка передовиков выглядит логично: Киевская, Одесская и Харьковская области.

Instagram в Украине по праву может считаться молодежной соцсетью. Нажмите для увеличения Источник: PlusOne

2,6 млн пользователей заходят в Instagram с мобильных устройств на операционной системе iOS, 8,5 млн — на Android, 100 тыс — с двух систем. Популярность брендов мобильных устройств распределена так: 3 млн — Samsung, 2,5 млн — iPhone, 2,5 млн — Xiaomi, 1,6 млн — Huawei.

Будущее российских соцсетей в Украине

Через три года после издания указа о блокировке российских соцсетей можно утверждать, что он своей цели достиг. Посещаемость подконтрольных Кремлю ресурсов снизилась в три-пять раз и продолжает снижаться.

Президент Владимир Зеленский пока четко не артикулировал свою позицию по поводу блокировки российских ресурсов.

До вступления в должность он не дал внятного ответа на вопрос, будет ли он снимать запрет на соцсети РФ. По его словам, блокировка привела к тому, что люди начали обходить запрет.

Зеленский добавил, что украинцам нужно дать платформу для общения.

"В чем наша проблема? Мы ничего не доносим обществу. Объясни и скажи людям: "Люди, вот вы считаете, что это должно работать после того, что там напечатано?". Все общество скажет: "Спасибо, что ты меня спросил".

И согласится с закрытием. Но сначала нужно в любом решении сплотить общество, объяснить why (почему. — ЭП), предложить модель, а потом закрывать", — сказал Зеленский.

Между тем, последние три года показали, что количество людей, обходящих запрет на доступ к социальным сетям РФ, упало в три-пять раз, а в качестве платформы для общения украинцы выбрали Facebook и Instagram.