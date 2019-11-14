Государственные земли вернули общинам, Госгеокадастр ликвидируют — решение Рады

Верховная Рада предварительно вернула в управление местным общинам государственные земли за пределами населенных пунктов, а также запустила ликвидацию Госгеокадастра.

Соответствующий законопроект №2194 в первом чтении поддержало 272 депутатов.

По фракциям: Слуга народа - 230; Батькивщина - 0; Голос - 17; Оппозиционная платформа "За життя" - 0; За майбутне - 9; Внефракционные -16; ЕС - 0.

Главные изменения, которые предлагаются документом, можно свести к трем позициям.

Во-первых - сельским, поселковым и городским советам возвращаются полномочия по управлению землями местных общин за пределами населенных пунктов.То есть, земли возвращаются в коммунальную собственность.

"Органы местного самоуправления в настоящее время контролируют только около десятой части неприватизированных земель. В то же время управленческие решения по земле, принимаемын назначенными из Киева чиновниками территориальных органов Госгеокадастра, далеко не всегда могут рассматриваться как соответствующие интересам сельских общин", - отмечается в пояснительной записке.

Все местные общины были лишены этого права с 1 января 2002 года со вступлением в силу Земельного кодекса.

Во-вторых - документ предлагает отказаться от существования "специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений", то есть от Госгеокадастра.

Предполагается, что его заменит сервисный орган, который будет заниматься кадастровой деятельностью и геопространственными данными. Авторы проекта отмечают, что государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) с ее территориальными органами является пятым по величине штата гражданским ведомством страны, который представлен на уровне каждого района и/или города.

В-третьих - происходит дерегуляция земельных отношений.

В частности, отменяется необходимость согласовывать с Кабмином вопрос продажи иностранным компаниям земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности.

"Указанные нормы ограничивают возможность внесения инвестиций в экономику Украины и не являются обоснованными. Кроме того, их достаточно легко обойти, приобретя земельный участок на украинское юридическое лицо, а затем отчуждив ее в пользу иностранного юридического лица ", - отмечают авторы.Также предполагается предоставить местным органам право самим изменять целевое назначение земельных участков частной собственности. Сегодня эти согласования осуществляет Верховная Рада, однако, как отмечают авторы, эти полномочия Рада почти не реализует."За три последних созыва парламента не было принято ни одного решения по данному вопросу, хотя изменение целевого назначения указанных земель применяется достаточно широко с применением различных схем по обходу закона", - отмечается в пояснительной записке.

Содержание Госгеокадастра в 2017 году обошлось налогоплательщикам в Украине в 1,1 млрд грн, а в 2018 году - 1,9 млрд грн.

Кроме этого, планируется предоставить местным органам функции по осуществлению государственного контроля за использованием и охраной земель.



Экономическая правда