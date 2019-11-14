За два года государственные земли уменьшились на 3 миллиона гектар

С 2017 года государственные земли уменьшились на 3 миллиона гектар, почти половина из них вероятно были переданы в рамках бесплатной приватизации земель.

В сравнении, количество государственных земель в 2016 году по сравнению с 2014 годом уменьшилось лишь на 126 тыс га.

С 2017 года 788 ОТГ получили в коммунальную собственность 1,68 млн га государственных земель, а 1,32 млн га или 14% государственных сельхозземель были приватизированы, вероятнее всего — в рамках бесплатной приватизации.

Приватизация через участников боевых действий составляет незначительную долю - 214 тыс га или только 16% приватизированных земель.

В рамках внедрения рынка обращения аграрных земель с 1 октября 2020 правительство предусматривает передачу сельхозземель государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность общин.

К тому моменту количество сельхозземель в государственной собственности может уменьшиться еще на 0,7-1 млн га, то есть общины потеряют этот ресурс. Если не поспешить, может быть, общинам нечего будет передавать.



Напомним: Верховная Рада предварительно вернула в управление местным общинам государственные земли за пределами населенных пунктов, а также запустила ликвидацию Госгеокадастра.



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Экономическая правда