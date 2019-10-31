Новости 31 октября: лимиты для ФОПов, сельхозземли, отделение ГТС

О лимитах для ФОПов. 29 октября депутаты от "Слуги народа" Александр Дубинский, Роксолана Пидласа и Юлия Диденко зарегистрировали законопроект №2338 о детенизации рынка товаров и услуг, которым хотят повысить годовые лимиты для ФОП.

О сельхозземлях. Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что за годы независимости украли половину государственных сельхозземель - об этом, по его словам, свидетельствует инвентаризация, которую проводит министерство.

Об отделении ГТС. Верховная Рада приняла закон об анбандлинге "Нафтогаза" - отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки.

О средней зарплате. По данным Госстата за 2-й квартал 2019 года, самая высокая средняя зарплата в Украине в городе Мариуполь.

Об отопительном сезоне. НАК "Нафтогаз Украины" сообщает, что отопительный сезон в некоторых населенных пунктах Днепропетровской области под угрозой.

Об экс-главе правления ГПЗКУ. В Литве задержан бывший глава правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), которого Национальное бюро с марта 2017 года разыскивало как подозреваемого в уголовном производстве по факту нанесения более 60 миллионов долларов убытков предприятию.



О "площадках Яценко". Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал ликвидацию частных электронных площадок для оценки недвижимого имущества.

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Государство "сорит" деньгами: как "Укргаздобыча" может потерять полмиллиарда из-за странной кредитной истории

Госкомпания "Укргаздобыча" может потерять до полумиллиарда гривень из-за полученных шесть лет назад кредитов в "Дельта банке". Это вдвое больше, чем сумма самого кредита. Как так случилось, и почему окружение бывшего депутата Виталия Хомутынника требует эти средства от госпредприятия?

Криптовалюта Libra от Facebook проваливается. Что пошло не так?

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