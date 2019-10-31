Депутаты "Слуги народа" хотят поднять лимиты для ФОПов: до 10 миллионов для 3 группы

29 октября депутаты от "Слуги народа" Александр Дубинский, Роксолана Пидласа и Юлия Диденко зарегистрировали законопроект №2338 о детенизации рынка товаров и услуг, которым хотят повысить годовые лимиты для ФОП.

Текст законопроекта появился на сайте парламента 31 октября.



Законопроект предлагает повысить годовые лимиты для ФОП, в рамках которых они смогут сохранить сниженные налоговые ставки:

- для 1-й группы — с 0,3 млн до 1 млн грн/год;

- для 2-й группы — с 1,5 млн до 5 млн грн/год;

- для 3-й группы — с 5 млн до 10 млн грн/год.

Также для ФОПов 1-й группы, которые оказывают бытовые услуги предлагают ввести налоговую ставку в 0%.

Для тех, кто работают по другим КВЭДам этой группы, ставку налога предлагают установить на уровне не более 10% размера прожиточного минимума. С 1 декабря 2019 года он составит 2027 грн.

По словам инициаторов законопроекта, в Украине на сегодня зарегистрированы 1,8 млн ФОПов, из них 1,3 млн — плательщики единого налога.

По данным ДФС, за 2018 года ФОПы уплатили 19,6 млрд грн единого налога, что на 38% больше прошлогодних показателей.. В 2018 году сборы за единый налог составили 14 млрд гривень.



Напомним, что недавно министр економики Тимофей Милованов предложил обсудить отмену единого социального взноса и снижение налога на доходы физлиц.