Налоговый комитет поддержал ликвидацию "площадок Яценко"
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал ликвидацию частных электронных площадок для оценки недвижимого имущества.
Об этом сообщил нардеп и член комитета Марьян Заблоцкий в Facebook.
По словам Заблоцкого, если парламент поддержит запрет - отчеты по оценке имущества больше не придется сдавать через частные площадки, что уменьшит стоимость операций с недвижимостью для граждан.
После принятия бюджета на 2018 год все продавцы или покупатели недвижимости обязаны были сверять цены на квартиры, помещения, дома и землю с электронной базой Фонда государственного имущества. Цель - сделать невозможным занижение оценочной стоимости объектов.
Позже появились первые компании-посредники, которые обеспечивали доступ к электронной базе Фонда госимущества базы. Их назвали "авторизованными электронными площадками". Все эти посредники, вероятно, имеют одного бенефициара и связанные с депутатом Антоном Яценко.
Площадки просто "пересылали данные" от оценщика к Единой базы ФГИУ и получали за это с каждой оценки по несколько сотен гривен, сейчас - 500-1800 гривен.
В октябре 2019 года народные депутаты от "Слуги народа" и "Голоса" зарегистрировали в Раде законопроект №2047, который убирал схему с электронными площадками, но не касался проблемы занижения стоимости недвижимости оценщиками.
Как альтернативным другой группой депутатов Слуги народа, было зарегистрировано законопроект №2047-1, который расширяет деятельность площадок и уничтожает оценщиков.
В конце концов был зарегистрирован еще один законопроект 2047-д, который ликвидировал деятельность площадок, и на который не удалось собрать голосов в комитете.
Именно это голосование фигурировало в скандале о 30 000 долларов, которые якобы предлагали депутатам, за бойкот инициативы о ликвидации авторизованных площадок.
Читайте детальнее: Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко.
Экономическая правда
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