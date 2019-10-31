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Рада приняла закон об отделении ГТС от "Нафтогаза"

Четверг, 31 октября 2019, 18:46

Верховная Рада приняла закон о анбандлинге "Нафтогаза" - отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки.

За соответствующий документ №2239-1 проголосовал 341 депутат.

Анбандлинг сделает возможным заключение нового договора о транзите по европейским правилам.

Анбандлинг - один из ключевых принципов регулирования электроэнергетики и нефтегазовой отрасли. Юридическая суть этого принципа заключается в том, что владелец сетей/инфраструктуры может заниматься деятельностью, связанной с управлением такими сетями/инфраструктурой (транспортировка, хранение ресурсов), но не может одновременно быть субъектом смежного рынка - продавать или производить ресурсы. Например, газораспределительное предприятие не может заниматься производством и/или поставками газа, а поставщик или производитель электроэнергии не может быть в то же время владельцем электросетей.

Закон не предусматривает приватизацию, концессию или любые другие действия с украинской ГТС. Она останется исключительно в государственной собственности.

В то же время документ предусматривает создание отдельной компании - Оператора ГТС, на которую не может влиять Нафтогаз.

"Анбандлинг означает привлечение инвестиций в украинскую ГТС и создание независимого оператора в полном соответствии с европейским законодательством. Более того, принятый законопроект является выполнением международных обязательств Украины.

Это гарантирует энергетическую безопасность Европы, усиливает нашу устойчивость на международной арене. И подчеркиваю еще раз: украинская газотранспортная система остается в государственной собственности на 100%", - прокомментировал принятие закона премьер Алексей Гончарук.

Экономическая правда

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Нафтогаз

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