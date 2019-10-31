Государство "сорит" деньгами: как "Укргаздобыча" может потерять полмиллиарда из-за странной кредитной историю

Госкомпания "Укргаздобыча" может потерять до полумиллиарда гривен за полученных шесть лет назад кредиты в "Дельта банка". Вдвое больше, чем сумма самого кредита. Как так случилось, и почему окружение бывшего депутата Виталия Хомутынника сейчас требует эти средства от госпредприятия?

В середине октября ПАО "Укргаздобыча" заявила о блокировке своих банковских счетов, а спустя несколько дней – о разблокировке.

Так в глазах среднестатистического читателя деловой ленты выглядит появление проблемы и ее решение. В реальности всё сложнее, а в случае с "Укргаздобычей" – еще и очень дорого.

Сегодняшние судебные манипуляции со счетами государственной компании стали эхом её проблем со старыми банковскими кредитами, за обслуживание которых "Укргаздобыча" переплатит кратно.

В корпоративном секторе такого случаи не редкость, но этот эпизод уникален. Его неповторимость в том, что на несвоевременно погашенных 250 млн грн госкомпания умудрилась потерять дважды.

Первый раз – в 2015-м году, когда ее долги перед банками были переуступлены группе бизнесменов, и в результате – удвоены.

Второй раз "Укргаздобыча" готовится потерять в эти дни: недавно ее долги перешли в новые руки. В руки соратников создателя партии "Возрождение" Виталия Хомутынника, которые уже сейчас имеют право выставить газодобытчику счёт на полмиллиарда гривен.

С чего все началась

Чистая прибыль у отметки 30 млрд грн в год стала обычным делом для "Укргаздобычи" последние несколько лет. В стране резко выросли цены на газ – на основной товар этого предприятия.

Впрочем, так было не всегда. В далеком 2013 году это была компания, перебивавшаяся с хлеба на воду, и как раз для поддержания своей ликвидности она тогда и оформляла кредиты.

Чаще всего деньги одалживались у госбанков. Но были и исключения. Одно из таких произошло в 2013-м. Тогда госкомпания подписала с "Дельта банком" два договора: кредит №1 – на 150 млн грн., кредит №2 – на 106 млн грн.

Именно эти суммы сейчас выросли в геометрической прогрессии и стали инструментом для заработка крупного частного бизнеса.

Как это произошло?

11 друзей "Укргаздобычи"

На момент оформления займов было условлено, что деньги заемщик вернет до 1 января 2015 года. Но за два месяца до истечения срока действия кредитных договоров произошло что-то странное: поручителями по обязательствам "Укргаздобычи" перед "Дельта банком" выступили 11 физлиц.

Их фамилии еще в 2016 публиковали ЗМИ. Самые известные из них – сын экс-министра юстиции Максим Лавринович и президент канала ICTV Александр Богуцкий.

"В феврале 2015 года "Дельта банк" списал средства со счетов поручителей в счет погашения кредита "Укргаздобычи", – говорилось в материале "Наших грошей".

Зачем киевской элите расплачиваться за государственную газодобывающую компанию? Дело в том, что у всех 11 физлиц были крупные депозиты в "Дельта банке", а отдавать их финучреждению было нечем потому что на тот момент оно уже было неликвидным.

Через несколько месяцев, когда "Дельта банк" будет официально признан неплатежеспособным, а в его главный кабинет войдет временная администрация, станет известно, что упомянутое поручительство на самом деле является фиктивным, а его основная цель – спасти "сгоревшие" депозиты упомянутых 11 вип-вкладчиков.

"Договора поручительства дали возможность погасить кредиты "Укргаздобычи" без привлечения "живых" денег: поручители "заплатили" за "Укргаздобычу" перед "Дельтой" взаимозачетами – своими депозитами в "Дельте". А взамен за это получили права требования к "Укргаздобыче" на сумму, эквивалентную сумме своих депозитов в "Дельте", – сказал ЭП один из представителей временной администрации банка.

Эта схема один в один напоминает сценарий 2014 года, реализованный компанией "Каскад-Инвест" Виталия Хомутынника. Тогда эта структура "обменяла" свой депозит в ставшем неплатежеспособным Брокбизнесбанке на кредит фармацевтической группы "Биокон" Александра Яворского в этом же финучреждении.

По иронии судьбы, именно окружение Хомутынника играет роль первой скрипки в сегодняшних манипуляциях с банковскими долгами "Укргаздобычи". Но об этом немного позже.

Первые бессмысленные потери

В 2015 году, сразу после прихода временной администрации в "Дельта банк", упомянутые 11 договоров поручительства были признаны ничтожными, а вместе с ними получило статус недействительного и погашение кредита "Укргаздобычи" перед этим банком.

Именно на этой стадии у государственной газовой компании возникают первые серьезные проблемы.

Во-первых, все ее "поручители" пошли в суды с требованием о признании законными своих прав требований к "Укргаздобыче" на сумму "погашенных" ими долгов этой компании перед "Дельта банком".

Это привело к так называемому "удваиванию" обязательств УГД: оказалось, что она не перестала быть должной "Дельте", но при этом никуда не делись ее обязательства перед своими "поручителями".

Эту проблему признает сама госкомпания. Это видно из ее недавнего обращения к президенту и премьер-министру, где она ходатайствовала о содействии решению проблем, возникших вокруг ее долгов перед "Дельтой".

Во-вторых, выяснилось, что на оформленные в "Дельта банке" просроченные кредиты "Укргаздобыче" "накапала" приличная сумма пеней и штрафов.

Часть из них госкомпания оплатила еще в 2017 году. Как раз тогда она проиграла "Дельте" в Высшем хозяйственном суде по вышеупомянутому кредиту №1: тогда "Вышка" обязала "Укргаздобычу" выплатить банку 150 млн грн тела кредита и почти 65 млн грн – просроченных процентов, пени и штрафов.

65 млн грн – стали первой бессмысленной потерей государственной газовой компании.

Новые хозяева долга

Но это было только начало. Почти сразу после победы в Высшем хозсуде, "Дельта" выставила "Укргаздобыче" счет еще на 214 млн грн.

"Это проценты на кредит №1, доначисленные от момента подачи иска в суд в 2015 года до момента выигрыша в суде в 2017 году", – объяснил ЭП представитель временной администрации "Дельты".

О правомерности начисления этой суммы "Укргаздобыча" и "Дельта банк" судятся по сегодняшний день. Но не дожидаясь окончания спора, Фонд гарантирования вкладов физлиц, которому подконтролен "Дельта банк", делает ход конем: продает все права требования "Дельты" к госкомпании на конкурсе Prozorro.

"Основной задачей Фонда гарантирования является реализация всех активов неплатежеспособного банка и погашение требований кредиторов. Соответственно, остаток задолженности "Укргаздобычи" по двум кредитным договорам был продан через систему Prozorro", – сообщил ЭП представить Фонда.

По его словам, на публичные торги одним лотом была выставлена задолженность "Укргаздобычи" по доначисленным процентам по кредиту №1 в размере вышеупомянутых 214 млн грн. и непогашенное тело по кредиту №2 в размере 106 млн грн.

Победителем на публичных торгах стало ООО "Финансовая компания "Фингруп фактор" из Днепра. Компания заплатила за лот 75 млн грн.

"Фингруп фактор" зарегистрировано на братьев Василия и Евгения Астионов – региональных бизнесменов, которые известны в качестве владельцев латифундистской группы Dnipro Agro. При этом старший из братьев – Василий – давно возглавляет днепропетровскую ячейку партии "Возрождение" упомянутого Виталия Хомутынника.

Также Хомутынник и Астионы являются бизнес-партнерами по нескольким крупным проектам. Один из них – компания Dnipro Agro Alliance Ltd.

ЭП обратилась к Виталию Хомутыннику с вопросами о его роли в выкупе банковских долгов "Укргаздобычи", но он отказался от комментариев.

Василий Астион ответил. "Компания "Фингруп фактор" принадлежит мне и моему брату. Виталий Юрьевич (Хомутынник, ЭП) не имеет никакого отношения к ее деятельности. Это миф", – заверил Астион.

По его словам, его структуры участвуют в операциях с выкупом у государства банковских активов еще с 2012 года, и имеют опыт проведения аналогичных сделок с Проминвестбанком и ПУМБом.

На вопрос о своей стратегии поведения в отношении взыскания выкупленных долгов с "Укргаздобычи" Астион не стал раскрывать подробностей, но логику своего поведения разъяснил.

"Я не хочу озвучивать цифру взыскания, ее определит суд. Могу сказать, что речь будет идти о взыскании тела кредита и начисленных процентов по договору", – сказал он.

ЭП обратилась в "Дельта банк" с просьбой озвучить итоговую сумму взыскания, которую новый кредитор – "Фингруп фактор" – имеет право сейчас предъявить к оплате "Укргаздобыче". В банке также отказались от конкретных цифр, мотивировав свой ответ тем, что на Prozorro были проданы "права требования", а не конкретные долги.

Сколько еще может потерять "Укргаздобыча"

Почему все стороны процесса избегают конкретных сумм?

Потому что речь идет о неприличных цифрах. Так, если по кредиту №2 "Укргаздобыче" "светит" в худшем случае необходимость выплаты 214 млн грн. доначисленных процентов, то по кредиту №1 все на много хуже: на просроченное тело в размере 106 млн грн. за пять лет начислилось больше 200 млн грн. процентов.

Таким образом, "Фингруп фактор" в общей сложности может претендовать на взыскание с "Укргаздобычи" больше полумиллиарда гривен.

Высокие цены на газ позволяют найти такие деньги для оплаты, но с поиском ответственного за потери у компании хуже: кредиты брались при газовых менеджерах Януковича, вышли на просрочку при апологетах Порошенко, а погашаться будут в каденцию Зеленского.

Идеальный сценарий коллективной безответственности.