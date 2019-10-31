Криптовалюта Libra от Facebook проваливается. Что пошло не так?

Facebook готовит запуск своей криптовалюты. Ведущие финансовые компании сначала поддержали проект, а потом его бросили. Что произошло и что будет дальше? (укр)

"Я не контролюю Libra", — заявив минулого тижня керівник та засновник Facebook Марк Цукерберг перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників США.

Конгресмени запросили його для вивчення впливу соцмережі "на сферу фінансових послуг і житловий сектор". Допит тривав майже шість годин.

Попри заяви Цукерберга, політики та регулятори налаштовані рішуче проти запуску нової криптовалюти Libra для месенджерів Messenger та WhatsApp (обидва належать Facebook).

Кілька великих компаній, які спочатку підтримали цю ідею, вийшли з числа засновників криптовалюти. Утім, розробка Libra триває.

Що за криптовалюта

18 червня 2019 року Facebook оголосив про запуск у 2020 році цифрового гаманця Calibra для нової криптовалюти Libra.

Більш детально читайте тут: Нова світова криптовалюта Libra від Facebook. Що про неї треба знати?

27 відомих компаній, серед яких Mastercard, PayPal, Visa, Booking Holdings, eBay, Facebook, Uber, Spotify, Vodafone, Coinbase, Xapo та інші, створили асоціацію Libra, щоб запустити нову світову криптовалюту.

На відміну від інших криптовалют, вона мала бути забезпечена резервами в інших валютах і цінних паперах, що гарантувало б її стабільну вартість. Асоціація також хотіла випустити цифровий гаманець Calibra для обміну і зберігання Libra.

Компанії планують залучити в операції з новою валютою половину населення планети.

Перше занепокоєння

Facebook розробляв нову криптовалюту в режимі секретності, хоча про наміри Цукерберга можна було здогадатися ще з початку 2018 року.

Про це свідчили його інтерес до криптовалют, новина про створення в рамках Facebook підрозділу Project Libra, придбання торгової марки Libra у нью-йоркської компанії Libra Services, пошуки 1 млрд дол венчурних інвестицій для запуску стабільної криптовалюти, переговори з криптобіржами щодо її лістингу, придбання першого стартапу на системі кодування блокчейн, на якій працюють криптовалюти.

До того, як представники соцмережі в червні 2019 року повідомили про проєкт, його розробка велася понад рік і спричинила чимало побоювань з приводу неконтрольованого проникнення мережі в життя людей. Це відбувалося на тлі звинувачень Facebook у використанні персональних даних з непевною метою.

У липні на першому обговоренні криптопроєкту в Комітеті з питань банківської справи, житлового будівництва і міського господарства Сенату США голова Calibra Девід Маркус спробував згладити гострі кути і вгамувати пристрасті.

Він запевнив сенаторів, що спеціально для проекту у Швейцарії створена незалежна організація Libra Association, яка серед іншого забезпечує нагляд за захистом даних і конфіденційністю цифрової валюти швейцарським регулятором.

Однак згодом з'ясувалося, що тоді компанія навіть не зв'язувалася з Федеральним комісаром із захисту даних та інформації Швейцарії (FDPIC), а контактувала лише з Управлінням нагляду за операціями фінансового ринку Швейцарії (FINMA).

Далі історія розвивалася по спіралі: законодавці різних країн, Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), країни G7 і G20 висловлювали побоювання щодо проекту, а представники Libra запевняли у вкрай шанобливому ставленні до цих думок та ігнорували спроби встановити мораторій на розробку.

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Чого бояться регулятори

Провідний статус Facebook в інформаційному просторі з 2,7 млрд користувачів, історія з незаконним передаванням персональних даних понад 50 млн з них британській Cambridge Analytica для впливу на вибори в США, зростання збитків від хакерських атак на криптобіржі не можуть не тривожити світових регуляторів.

Навіть один з найбільших штрафів, 5 млрд дол, який американська влада наклала на Facebook за порушення правил зберігання особистої інформації клієнтів, не додав віри у те, що соціальна мережа знову не скористається величезним масивом відомостей про своїх користувачів.

Незважаючи на застосування технології розподіленого реєстру, проект Libra виглядає досить централізованим, не має дозволів на ведення діяльності з валютами та не дає гарантій збереження конфіденційності.

З доступом до особистих і фінансових даних користувачів, шифруванням повідомлень та анонімними платежами Facebook може започаткувати власну світову економіку, знищити традиційну фінансову систему, створити умови для відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

"Ми вимагаємо, щоб Facebook і партнери негайно погодилися на мораторій на будь-які роботи щодо створення Libra і Calibra. Ці продукти можуть призвести до виникнення абсолютно нової світової фінансової системи, що заснована у Швейцарії і є суперником американської монетарної політики й долара.

Це породжує серйозні побоювання щодо приватних даних, торгівлі, національної безпеки і монетарної політики не тільки у понад 2 млрд користувачів Facebook, а й в інвесторів, споживачів та широкої глобальної економіки", — йдеться в листі глави Комітету з фінансових послуг Максин Вотерс і конгресвумен Керолін Мелоні.

На словах компанія Цукерберга готова прислухатися до регуляторів і не запускати нову валюту до зникнення в експертів усіх сумнівів.

Проте на ділі Facebook веде власну гру, не розголошуючи всіх правил, і лише кидає опонентам "кістки". У звіті в другому кварталі 2019 року компанія заявила, що може відмовитися від проєкту.

У той же час Маркус спробував переключити увагу політиків із соцмережі на інших засновників Libra Association і переконати їх, що Facebook не буде контролювати мережу, криптовалюту, резерви для її забезпечення і не отримає "ніяких особливих прав або привілеїв" та доступу до фінансових даних користувачів.

Visa, PayPal, Mastercard та інші відмови

Від тиску на Facebook політики перейшли до потенційних партнерів проєкту.

Влітку 2019 року інвестувати в Calibra по 10 млн дол погодилися Visa, Mastercard, PayPal, Stripe, Booking.com, MercadoLibre, Uber Technologies. Інвестори отримували можливість управляти вузлом для доступу до мережі та перегляду даних в ній.

Голова Visa Альфред Келлі підписав документ про намір приєднатися до проекту, щоб взяти паузу для обговорення та ухвалення остаточного рішення з урахуванням "здатності асоціації задовольнити всі необхідні нормативні вимоги".

Із середньою швидкістю в мережі Visa 1 736 транзакцій за секунду або 150 млн за день при максимальних 24 тис транзакцій за секунду основні криптовалютні проєкти не є загрозою чи конкурентами платіжній системі.

Однак якщо мережа біткоїна обробляє сім транзакцій за секунду, а мережа Ethereum — п'ятнадцять, то Libra націлена на досягнення 1 тис транзакцій за секунду, що може серйозно зацікавити платіжну індустрію.

Тим більше, що Visa створила власну Crypto Team і розвиває платформу на системі кодування блокчейн Visa B2B Connect для проведення транскордонних платежів.

З Facebook у Visa відкривалися можливості для підтримки зростання і глобального розвитку, посилення пріоритетних бізнес-напрямків і впровадження цифрових платежів серед 5,7 млрд осіб з недостатнім доступом до банківських послуг.

Однак невдовзі PayPal, Mastercard, eBay, Visa, Stripe і Mercado Pago відмовилися від участі у проєкті.

Причиною став лист сенаторів-демократів Браяна Шаца і Шеррода Брауна до керівників цих компаній з попередженням про можливе посилення регуляторного контролю за їх бізнесом в разі продовження участі у проєкті Facebook. Фінансові компанії оцінили цей ризик і визнали його значним.

"Схоже, Facebook хоче користуватися привілеями від включення у фінансові активності, не беручи на себе відповідальність регулюватися як компанія, що надає фінансові послуги. Facebook намагається досягти своєї мети, перекладаючи ризики на регульованих учасників Libra Association. Якщо ви візьмете їх на себе, то можете очікувати на пильну увагу регуляторів не тільки до платіжних сервісів, пов'язаних з Libra, а й до всієї платіжної діяльності", — заявили політики.

У PayPal, eBay та Mastercard вирішили сконцентруватися на власній місії і бізнес-пріоритетах. У Visa і Stripe не стали грюкати дверима. Представник Visa в коментарі з приводу виходу з проєкту уточнив, що компанія вірить в технологію блокчейн і ще може повернутися до питання приєднання до Libra Association.

"Наше остаточне рішення буде залежати від низки факторів, зокрема здатності асоціації повністю відповідати всім регуляторним вимогам. Наш неослабний інтерес до Libra пов'язаний з вірою в те, що добре регульовані блокчейн-мережі можуть підвищити цінність безпечних цифрових платежів для величезного числа людей і місць, особливо на ринках, що розвиваються", — сказав він.

Відмови прийняті

У короткостроковій перспективі такі значні структурні зміни стали ударом для проєкту, проте у Facebook оцінили, як довго потенційні спонсори витримували тиск, і висловили їм своє розуміння.

Після відмови ще однієї компанії, Booking Holdings, асоціація Libra у складі 21 компанії-засновниці провела в Женеві перше офіційне зібрання, підписала статут і сформувала раду директорів.

Наразі проєкт шукає нові варіанти розвитку.

Завдання Цукерберга — уникнути провалу, який вже спіткав криптовалютний проєкт засновника меcенджера Telegram Павла Дурова. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) через суд зупинила запуск його криптовалюти Gram.

Днями Цукерберг використав як аргумент на свою користь китайську загрозу. Мовляв, якщо він не запустить Libra, то свою криптовалюту запустить Китай.

Текст написаний в рамках спільного проекту ЕП, Центру журналістики KSE та компанії Visa. Ми прагнемо, щоб українці добре розумілися на особистих фінансах, знали елементарні правила для їхнього захисту, головні українські та міжнародні події зі світу фінансів. Сподіваємося, що в цьому тексті, попередніх і наступних кожен читач знайде для себе корисну інформацію, яка дозволить ухвалювати зважені рішення в управлінні своїми коштами. Будьте пильними!