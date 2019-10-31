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Наибольшая средняя зарплата в Украине в Мариуполе - министр экономики

Четверг, 31 октября 2019, 13:52

По данным Госстата за 2-й квартал 2019 года, самая высокая средняя зарплата в Украине в городе Мариуполь.

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов в Facebook.

Госстат подсчитал, что средняя зарплата в Мариуполе - 17 114 гривень, на втором месте Киев - 15 561 гривень, дальше идут Днепр, Харьков и Одесса.

Интересно, что по данным сайта поиска работы jobs.ua средняя зарплата в Мариуполе составляет 9500 гривень — это наименьший показатель среди 5 вышеуказанных городов. По тем же данным Киев занимает первое место с заработной платой в среднем в 13 900 гривень.

Напомним, по данным Госстата Донецкая область задолжала 548,46 миллиона гривень по выплате зарплат. Это самый большой показатель среди регионов Украины.

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Госстат

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