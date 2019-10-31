Екс-глава правления ГПЗКУ задержан в Литве

В Литве задержан бывший глава правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), которого Национальное бюро с марта 2017 года разыскивало как подозреваемого в уголовном производстве по факту нанесения более 60 миллионов долларов убытков предприятию.



Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным ЭП речь идет о Петре Вовчуке.

Действия подозреваемого квалифицируются по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 ("Злоупотребление властью или служебным положением"), ч.3 ст.28, ч.4 ст.368 ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно, принадлежащее госкомпании, по ряду субъектов хозяйствования было поставлено в Саудовскую Аравию.

Поставка происходила на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере более 60 млн долларов.

Расследовать приведенные факты детективы НАБУ начали в июле 2016 года.

Два человека пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере 60 тысяч долларов. Дела в отношении еще двух человек - советника председателя правления ОАО "ГПЗКУ" и представителя международного зернотрейдера - направлены в суд. Еще одного человека объявлено в розыск.

Напомним:

24 января детективы НАБУ задержали одного из бывших руководителей ОАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ) и представителя международного зернотрейдера.

Ранее в своем расследовании "Как ГПЗКУ превратилась в корпорацию монстров" Экономическая правда писала, как выводились средства из госкомпании, и на какие именно компании.