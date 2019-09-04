Новости 4 сентября: Отказ ЕС от экспорта, трудовые мигранты и налоги для айтишников

Об экспорте. ЕС отказался импортировать украинские овощи и фрукты, отечетсвенные производители пытаются по-своему решить эту проблему.

Об энергомодернизации. В Украине заработала программа по энергомодернизации многоэтажек для ОСМД на 4 миллиарда гривень.

О бюджете Киева. Учитывая тенденции развития города, бюджет Киева в 2022 году может составить более 71 миллиарда гривень.

О долгах Украины. Украина рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, открытой в 2014 году.

О ремонте дорог. Ремонт 1 километра дороги в 2018 году дороже всего обошелся в Закарпатской, Черкасской и Хмельницкой областях.

О трудовых мигрантах. 21% сезонных мигрантов готовы возвращаться за границу на зарплату до 1000 долларов.

Об обысках. НАБУ 3 сентября провело обыски в украинском офисе международной продуктовой IТ-компании SAP.

О налогах для айтишников. Новый Кабмин предлагает айтишникам отдавать 5% на Фонд развития человеческого капитала.

Вы хотите знать больше?

Диджитал против чиновников. Что у Зеленского планируют делать со строительной отраслью

В сферу строительства идет диджитализация. Один из проектов, "Электронный кабинет застройщика", станет частью большой системы. Кому и для чего она нужна, какие проблемы решит и что может помешать реализации проекта? (укр)

"Закрыть, деньги раздать". Что не так с негосударственными пенсионными фондами?

Один из инициаторов создания системы негосударственного пенсионного обеспечения призывает убить свое "детище". Их следует закрыть, говорят эксперты. Но почему, что с ними не так? (укр)

США против Китая: кто победит в войне за технологии и что на кону

США и Китай вступили острую фазу противостояния в борьбе за мировое технологическое господство. ЭП рассказывает, кто ведет "по очкам" и почему прорыв в сфере ИИ — это прямой путь к мировой гегемонии.