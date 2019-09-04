В Украине заработала программа по энергомодернизации многоэтажек для ОСМД на 4 миллиарда

Фонд энергоэффективности презентовал программу "Энергодом", которая предусматривает предоставление грантов многоэтажкам с ОСМД для частичной компенсации проектов энергомодернизации, в 2019 году на проект выделено около 4 миллиардов гривен.

С 3 сентября Фонд энергоэффективности начал прием заявок со стороны ОСМД на проекты комплексной энергомодернизации многоквартирных домов по программе "Энергодом". Об этом на презентации программой 4 сентября заявила директор Фонда энергоэффективности Юлия Головатюк-Унгуряну.

По ее словам, программа "Энергодом" предусматривает частичное возмещение расходов на мероприятия по энергоэффективности в размере 40% стоимости приемлемых мероприятий/работ для пакета "Легкий" и 50% для пакета "Комплексный". Первые 300 заявок получат дополнительный грант в размере 20%.

По оценкам, средний уровень экономии потребления энергетических ресурсов по совокупности всех проектов, финансируемых в рамках программы "Энергодом", составит минимум 20%. По проектам пакета "Комплексный" уменьшение потребления тепловой энергии должно составить 60%.

"ОСМД получили от Фонда энергоэффективности новый инструмент для комплексной энергомодернизации домов - программу "Энергодом". Программа имеет финансирование из госбюджета: в 2018 году было выделено 1,5 млрд грн и в этом году предусмотрено 1,2 млрд грн, а также финансовую поддержку ЕС и правительства Германии в 100 млн евро", - заявила министр развития общин и территорий Алена Бабак.

Она добавила, что в Украине 80% многоквартирных домов нуждаются в модернизации, но раньше государство поддерживало модернизацию жилья только через программу "теплых кредитов".

"Эта программа предлагала лишь краткосрочные решения - замену окон или некомплексные утепление многоэтажек. Программа "Энергодом" должна стать инструментом по финансированию комплексных проектов энергомодернизации", - подчеркивает Бабак.

Программа "Энергодом" действует на всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Роман Скляров, ЭП