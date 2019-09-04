Украина рассчиталась с МВФ по программе stand-by 2014 года                       

Украина рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, открытой в 2014 году.

Об этом сообщили в пресс-службе центробанка, передает "Интерфакс-Украина".

"Украина 3 сентября провела последний платеж по начатой в 2014 году программе stand-by с МВФ. Последний платеж составлял 156,4 миллиона долларов в эквиваленте", - сообщили в пресс-службе НБУ.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около 3,9 млрд долл. При этом SDR1 млрд (около 1,4 млрд долл) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Как сообщалось, в конце августа 2018 года Украина выплатила МВФ часть долга по программе stand-by arrangement от апреля 2014 года.

Напомним:

Как ранее сообщалось, главным вопросом для новой власти Украины будет не продолжение или остановка сотрудничества с МВФ, а скорее поиск другой оценки прогресса осуществляемых реформ. Читайте подробнее в колонке: Помахать ли нам МВФ рукой на прощание.

Напомним, Миссия МВФ работала в Украине в мае 2019 года, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша.

Глава миссии МВФ заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства. В то же время эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.

Нацбанк прогнозирует, что объем новой программы сотрудничества с МВФ составит 5-10 миллиардов долларов, а ожидаемый срок ее действия - 4 года.

Следующий визит миссии МВФ в Украину ожидается с 10 по 24 сентября.

Читайте также:

Что мешает Украине получить новый транш от МВФ

Заплати, если сможешь: сколько Украина должна вернуть до 2045 года