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Новый Кабмин предлагает айтишникам отдавать 5% на Фонд развития человеческого капитала

Среда, 4 сентября 2019, 11:00
 

Премьер-министр Алексей Гончарук предложил создать Фонд развития человеческого капитала для IT-отрасли, который бы управлялся самой отраслью.

Об этом он заявил на встрече правительства с экспортной IТ-индустрией.

По его словам, средства этого Фонда пойдут на стипендии для талантливых студентов, гранты для молодых ученых и создание образовательной инфраструктуры.

Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов сообщил, что предлагается ввести специальную опцию налогообложения для ФОП в IT-отрасли.

Помимо 5%-го единого сбора, 1,5%-го военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат, глава ГНС предполагает введение сбора на развитие человеческого капитала. 

 

Он будет администрироваться службой и поступать в Фонд, управляемый отраслью, а его ставка будет постепенно поднята с 1% в 2020 году до 5% в 2024 году.

 

По словам Верланова, эта опция налогообложения даст больше гарантий и преимуществ, однако переход на нее является добровольным, и желающие могут остаться на сегодняшней третьей форме налогообложения "упрощенцев".

 

Как подчеркнул Гончарук, в правительстве рассчитывают, что это позволит через 10 лет увеличить экспорт отрасли с 3 млрд долларов до 10 млрд долларов, количество работников в отрасли возрастет со 165 тыс до 650 тыс человек.

Экономическая правда

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IT-отрасль IT ФЛП зарплаты

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