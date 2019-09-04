Диджитал против чиновников. Что у Зеленского планируют делать со строительной отраслью

В сферу строительства идет диджитализация. Один из проектов, "Электронный кабинет застройщика", станет частью большой системы. Кому и для чего она нужна, какие проблемы решит и что может помешать реализации проекта? (укр)

Будівельна галузь має шанс на діджиталізацію. Один з таких проектів, "Електронний кабінет забудовника", стане частиною цілої системи. Питання про створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва увійшло в перелік пріоритетних питань Верховної Ради.

Над нею вже понад рік працюють Мінрегіонбуд, Офіс ефективного регулювання (BRDO), Державне агентство з питань електронного урядування, TAPAS в межах проекту "Прозорість і підзвітність у публічному управлінні та послугах".

Частина роботи над електронною системою у сфері будівництва вже вийшла на фінішну пряму. Кабінет забудовника повинен запрацювати у вересні, хоча для його повноцінного функціонування потрібна правова база.

Виконавчий директор BRDO Олексій Дорогань запевнив, що законопроект, який дозволить це зробити, буде включено до пакета пріоритетних на осінь.

Наразі є постанова уряду про запровадження електронного кабінету забудовника та зареєстрований проект закону про внесення змін до деяких актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Це лише невелика частина масштабного плану. Кому і для чого потрібна ця система, які проблеми вона вирішить і що може завадити її роботі?

Як і коли запрацює

За словами ініціатора реформи, колишнього керівника сектору "Будівництво" BRDO, а зараз — народного депутата Олени Шуляк, у 2019 році планується запустити електронний кабінет з обмеженим функціоналом.

"Замовник будівництва зможе лише подавати документи для отримання права на виконання будівельних робіт та прийняття об'єктів в експлуатацію. Також тут будуть автоматично надаватися відповіді на найпоширеніші запитання в режимі реального часу через чат-бот. Подальше розширення функціоналу електронної системи буде відбуватися двома етапами після ухвалення закону", — каже вона.

На першому етапі, через рік з дня оприлюднення закону, будуть автоматизовані всі адміністративні та інші послуги у сфері будівництва, за винятком отримання містобудівних умов та обмежень, отримання технічних умов, проведення технічної інвентаризації, ведення електронних журналів авторського і технічного нагляду.

Через два роки з дня оприлюднення закону планується запустити електронну систему у повному обсязі. Вона буде складатися з електронного кабінету забудовника, реєстру будівельної діяльності та порталу електронної системи.

"Електронна система надаватиме можливість здійснювати пошук за окремими видами документів, сукупністю цих документів за певний період, отримувати повну інформацію щодо певного об'єкта будівництва.

Серед відомостей будуть видані технічні умови, видані містобудівні умови та обмеження, документи, що дають право на виконання будівельних робіт, дані про перевірки, штрафи, технічну інвентаризацію об'єкта. На карті буде відображена інформація про те, що на ділянці йде будівництво", — пояснює Шуляк.

Loading...

Які питання вирішить

Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе після ухвалення постанови Кабміну, яка поклала початок створенню електронного кабінету забудовника, назвав її головні переваги.

По-перше, це зменшить час на оформлення документів. По-друге, це мінімізує корупційні прояви і впливи чиновників на ухвалення рішень. За підрахунками Офісу ефективного регулювання, рівень корупційної складової при наданні дозволів становить близько 3 млрд грн щорічно. По-третє, це сприятиме підняттю України в рейтингу Doing Business за будівельним показником.

Наталія Чорногуб, GR-менеджер та експерт з комплаєнсу компанії YouControl, вважає, що нововведення можуть мати позитивний ефект.

"Розробка електронних сервісів у сфері будівництва дозволить зробити ринок більш прозорим та привабливим для капіталовкладень, а роботу на ньому — в рази зручнішою. Комерційний сектор і громадськість зможуть оперативно бачити інформацію про наявні дозволи, не "вибиваючи" її місяцями в органах влади.

Якщо мислити глобальніше, то за умов якісного функціонування електронної системи міжнародні інвестори зможуть більш якісно прогнозувати ризики зроблених інвестицій, а кінцеві інвестори — власники квартир — матимуть можливість перевіряти забудовників", — зазначає Чорногуб.

Шуляк наголошує, що створення єдиного цифрового простору взаємодії всіх учасників ринку будівництва дозволить їм спілкуватися на єдиній платформі. Разом з тим, вона вбачає у проекті й набагато глибші зміни.

"Уся система — це не просто переведення процедур в електронні. Розробники зробили головне: одночасно переглядаються самі процедури та документообіг. Це докорінна перебудова надання адміністративних послуг органами державного архітектурно-будівельного контролю та влади", — розповідає Шуляк.

Хто користуватиметься

Здавалось би, електронна система матиме вузьке коло користувачів. Проте, за словами Шуляк, окрім замовників будівництва, вона стане в пригоді багатьом.

Нею користуватимуться Мінрегіонбуд, ДАБІ, уповноважені органи містобудування та архітектури, ліцензіати, експертні організації, виконавці робіт, фахівці з аудиту енергетичної ефективності, обстеження інженерних систем і технічної інвентаризації, організації з надання технічних умов (вода, тепло, електрика, газ), саморегулюючі організації, вузи, які готують фахівців для галузі.

У системі планується запровадити публічну інформаційну частину, якою зможе користуватися будь-яка особа. Аби система принесла користь якомога більшій кількості людей, відомості у ній будуть відкритими, крім персональних даних.

Доступ до проектної документації на будівництво буде лише в режимі читання без можливості копіювання та із застереженням, що вона є об'єктом авторського права. Пошук відомостей буде безкоштовним та не потребуватиме реєстрації.

Доступ до електронного кабінету забудовника, де можна буде отримувати адміністративні та інші послуги, здійснюватиметься з використанням електронного цифрового підпису. Планується й розробка окремих платних сервісів, гроші за них підуть на підтримку функціонування та розвиток електронної системи.

Що думають учасники ринку

Такі системи прибирають свавілля чиновників і роблять процес швидким та прогнозованим, однак повинна бути максимальна автоматизація. Саме вона робить цю систему робочим механізмом, а не клоном електронної пошти, каже СEO та керівний партнер девелоперської компанії DC Evolution Андрій Рижиков.

"Виключення людського фактору — головна мета, проте будь-яку комп'ютерну систему можна взяти під контроль в корисливих цілях. Рівень безпеки мусить бути надвисоким. Особливу увагу слід приділити оплаті послуг з підтримки системи. Досвід показує, що саме там відбувається "магія", — стверджує топ-менеджер.

Які перешкоди можуть виникнути

Електронна система здатна вирішити частину критичних питань будівельної галузі, проте під час реалізації проекту розробники можуть зіткнутися з проблемами.

"Головна перешкода — недосконалість законодавства. Воно має логіку минулого сторіччя. Домінують принципи "особистих візитів" та паперових погоджень. Багато системних речей потрібно вводити в нормативно-правову базу. Будівництво — це багатомільярдна галузь, і будь-які юридичні колізії можуть коштувати дуже дорого, а інколи можуть постраждати люди", — переконана Шуляк.

За її словами, реформа зіткнеться з шаленим спротивом.

Серед основних причин — інертність мислення та небажання відкинути звичні застарілі підходи.

Крім законодавчих та ментальних проблем, є і суто технічні нюанси, наголошує Чорногуб.

"У планах — автоматизація чинних реєстрів, до якості роботи яких надто багато питань. Важливо уникнути автоматизації хаосу. Для досягнення поставлених цілей потрібно навести лад в реєстрах", — зазначає вона.

На думку Чорногуб, варто зробити прив'язку кадастрової карти до геоінформаційної системи GIS, відкрити доступ до даних, синхронізувати реєстри, оцифрувати велику кількість документації, автоматизувати процеси надання дозволів, підготувати місцевих реєстраторів, запровадити постійний моніторинг та контроль якості внесених даних, унеможливити видалення інформації.

"Якщо ці та інші умови будуть виконані, тоді зможемо бути впевненими в успіху роботи електронної системи", — підсумовує менеджер YouControl.

Оригінал публікації: Електронізація будівництва: чому це важливо, але може не реалізуватися?