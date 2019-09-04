НАБУ провело обыски в офисе IT-компании SAP

Национальное антикоррупционное бюро 3 сентября провело обыски в украинском офисе международной продуктовой ИТ-компании SAP.

Об этом заявил руководитель офиса SAP в Украине Максим Матяш во время встречи правительства с экспортной ИТ индустрией, передает "Интерфакс-Украина".

"Вчера в нашем офисе прошел обыск НАБУ. Работа была заблокирована не на один день, а на очень длительный период", - подчеркнул Матяш.

Он обратил внимание премьер-министра на то, как проходят обыски в IТ- компаниях, и обратился с просьбой проконтролировать эту сферу деятельности силовиков.

В то же время премьер предложил руководству SAP Ukraine подать краткую справку о том, что происходило, на которую отреагирует Кабмин.

SAP Ukraine является дочерним предприятиям немецкого производителя ИТ-решений по управлению предприятиями (ERP Systems) SAP SE.