21% сезонных мигрантов готовы возвращаться за границу на зарплату до 1000 долларов - опрос

Почти 80% украинцев, которые хотят вернуться на заработки за границу, рассчитывают получать больше 1000 долларов, еще 10% хотят получать более 2 тысяч долларов, при этом 21% готовы ехать на заработки и получать до 1000 долларов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX Работа.

Среди всех респондентов, кто выезжал подзаработать на сезон, только 9% не хотят возвращаться за границу.

"В целом 60% сезонных мигрантов ехали за пределы страны из-за того, что зарабатывали недостаточно в Украине. Еще 4 из 10 трудоустраивались за пределами Украины из-за нестабильной экономической ситуации.

Часть респондентов, которые больше не хотят возвращаться на сезонную работу за границу, имели такие же мотивы. Правда, здесь процент меньше, 42% - выбрали сезонную работу из-за низких зарплат, а 27% из-за экономического положения", - отмечают авторы исследования.

Среди тех, кто все еще хочет возвращаться на сезон, 18% чувствуют себя незащищенными в Украине. Среди тех, кто не планирует возвращаться, таких всего 4%.

Каждый второй респондент, который не хочет возвращаться на заработки, отметил, что причиной этого был психологический дискомфорт из-за удаленности от родных.

Но среди рисков, которые украинцы ожидали на сезонных заработках, этот фактор называли только четвертым, после несвоевременной выплаты зарплаты, плохого отношения работодателя и некомфортных условий проживания.

Относительно географии сезонной миграции, то самым популярным направлением стала Польша - туда ездила половина украинских трудовых мигрантов.

В тройку также вошли Россия и Чехия. Среди стран-лидеров, куда бы украинцы вернулись, стали США - 82% и Германия - 78%. А Россию, Литву и Великобританию респонденты, которые имели опыт сезонных заработков и готовы вернуться к работе за рубежом, обозначили наименее привлекательными.

Среди тех, кто планирует остаться за границей навсегда, в США хотели бы поехать 46% респондентов, а в Германию - 45%.

"В целом США стали страной, которая больше всего поразила украинских заробитчан, которые готовы трудоустроиться за рубежом снова. 37% отметили, что работа полностью оправдала их ожидания, а 24% - ответили, что даже превзошла.

На втором месте по количеству положительных впечатлений - Болгария (18% респондентов), на третьем - Германия, 14%. Большинство работников, которые были разочарованы, вернулись с заработков из России - 13%", - говорится в результатах опроса.

В топ-5 стран, где еще планируют работать украинцы, входят: Германия - 47%, Польша - 46%, Чехия - 35%, Швеция - 18%, Израиль - 14%.

"Польша - наиболее привлекательная для украинских трудовых мигрантов, почти половина респондентов хотели бы там трудоустроиться, если бы имели такую ​​возможность. При этом, 6 из 10 респондентов ответили, что уже работали в Польше несколько месяцев. Среди них 43% были привлечены на производстве и 23 % - в строительной сфере.

Искать работу в Польше побуждает близость к Украине - 57% ответов и высокие зарплаты - 60% респондентов. Еще 26% отметили, что менталитет тоже имеет значение", - отмечается в исследовании.

Главные факторы, на которые обращают внимание перед сезонным трудоустройством - своевременная выплата заработной платы и хорошее отношение.

"41% сезонных работников, которые готовы вернуться за границу, беспокоятся о зарплате, для 36% важно хорошее отношение работодателя. Также для них большее значение имеет официальное трудоустройство - 25% и безопасные условия труда - почти 20%", - свидетельствуют результаты опроса.

Украинцы, которые не планируют возвращаться, имеют другие ожидания. На первых местах для них - своевременная выплата заработной платы и хорошее отношение работодателя, далее следуют финансовая стабильность, возможность дополнительного заработка и нормированный рабочий день.

Обе группы респондентов имели хорошие отношения с работодателями. В среднем 64% отметили отношение к себе как положительное. Каждый третий украинец, который хочет вернуться за границу, отметил, что имел конфликты на работе. Среди тех, кто не хочет возвращаться, эта доля была больше - 40%.

Треть украинцев, которые работали на сезонных работах и ​​не хотят возвращаться туда, получали больше 1000 долларов, из них половина зарабатывала до 1200 долларов. Почти 32% сезонных работников получали от 700 до 1000 долларов, а 18% зарабатывали в диапазоне 500 - 700 долларов.

Среди тех, кто имел опыт выезда на сезонные работы за рубеж, 76% мужчин. Относительно возраста, в целом это украинцы от 25 до 54 лет. 43% работников замужние или женатые и имеющие детей.

Также 6 из 10 украинцев, вернувшихся из-за границы после временной работы, проживают в украинских городах, но только 15% из них - в областных центрах.

Экономическая правда