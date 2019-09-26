Новости 26 сентября: переговоры с МВФ, рынок земли, гособлигации

О переговорах с МВФ. По словам источника ЭП, в переговорах Украины с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества есть заметный прогресс, однако окончательных договоренностей не достигнуто.

В Минфине заявили, что переговоры с МВФ в активной фазе.

О рынке земли. 52% опрошенных украинцев не поддерживают отмену моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, а 64% опрошенных считают, что этот вопрос должен решаться на референдуме.

О гособлигациях. Портфель облигаций внутреннего госзайма в собственности иностранных инвесторов на 26 сентября достиг 97 миллиардов гривен.

О кредитах бизнесу. 77,2% кредитов, которые банки выдавали малому и среднему бизнесу, получали предприятия, входящие в крупные бизнес-группы.

О табачном "картеле". Суммарные штрафы, которые Антимонопольный комитет может наложить на крупнейших табачных производителей за монополизацию рынка компанией "Тедис", могут достичь более 10 миллиардов гривен.

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