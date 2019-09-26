Дело о табачном "картеле": суммарные штрафы могут превысить 10 миллиардов

Суммарные штрафы, которые Антимонопольный комитет может наложить на крупнейших табачных производителей за монополизацию рынка компанией "Тедис", могут достичь более 10 миллиардов гривен.

Об этом сообщила в Facebook экс-государственная уполномоченное АМКУ Агия Загребельская.

АМКУ рассмотрел результаты расследования дела о нарушении "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" совместно с "Филип Моррис Украина", "Джей Ти Интернешнл Украина" совместно с "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", "Империал Тобакко Продакшн Украина" совместно с "Империал Тобакко Юкрейн", "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" совместно с "А/Т табачная компания "О.А.О.- Прилуки" и "Тедис Украина" законодательства о защите экономической конкуренции.

"Как видно из продемонстрированных на заседании АМКУ слайдов, Комитет обвиняет четырех крупнейших производителей сигарет и ООО "Тедис Украина" в сговоре с целью недопущения на рынок первичной реализации сигарет любой компании кроме "Тедис". Вследствии такого сговора, по версии АМКУ, ООО "Тедис Украина" получила и сохранила свое монопольное положение", - отметила Загребельская.

Она отметила, что 26 сентября АМКУ представил свою позицию по расследованию, возражения ответчиков и их опровержения, а также заслушал объяснения двух из четырех производителей.

Заседание перенесли на 27.09.19, на 9:30. АМКУ заслушает позицию других ответчиков.

На 3 октября запланировано принятие Комитетом окончательного решения.

Как отмечает издание "Наші гроші", государственные уполномоченные Антимонопольного комитета проголосовали за частично закрытое рассмотрение дела.

Напоминаем:

Скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта 2017 года.

1 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.

Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".

3 апреля суд арестовал корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам "Тедис Украина" распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд арестовал средства на расчетном счете в столичном филиале Приватбанка.

12 апреля Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия компании.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина".

Подробнее о ситуации вокруг "Тедис Украина" читайте в статье на ЭП: Дали прикурить. Что Аваков и Луценко искали у табачного монополиста

Экономическая правда