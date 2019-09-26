Переговоры о новой программе МВФ в активной фазе - Минфин
14-месячная программа Международного валютного фонда Stand-by остается в силе, переговоры о новой программе находятся в активной фазе.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
"Миссия МВФ под председательством Рона Ван Родена начала свою работу в Киеве 12 сентября и продолжает встречи с членами правительства по расписанию. Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии.
На сегодня остается в силе 14-месячная программа Stand-by. Она была разработана как переходную программу для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за время пребывания в Киеве миссия МВФ "ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями дальнейшего сотрудничества с Фондом".
"Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать Программа действий правительства, которая будет представлена Кабинетом Министров 29 сентября 2019 года", - отметили в Минфине.
Напомним:
В переговорах Украины с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества есть заметный прогресс, однако окончательных договоренностей не достигнуто.
Экономическая правда
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