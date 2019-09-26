77% кредитов малому бизнесу на самом деле идут крупным бизнес-группам — НБУ

77,2% кредитов, которые банки выдавали малому и среднему бизнесу, получали предприятия, входящие в крупные бизнес-группы.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным НБУ, в августе кредиты малым и средним предприятиям составили около 56,2% от кредитного портфеля корпоративного сектора, из них средние - 24,2%, малые - 9,8%, микро - 22,2%.

Кредиты, предоставленные контрагентам, которые являются частью бизнес-групп, в МСП составляют 77,2%, а кредиты физлиц-предпринимателей предоставляются преимущественно несвязанным с бизнес-группами контрагентам (86,1%).

Национальный банк начинает публикацию статистических данных по кредитам крупных, средних, малых и микро предприятий-юридических лиц с учетом признаков их принадлежности к определенной бизнес-группе.

"Необходимость расширения статистики кредитования МСП, которая публикуется с октября 2017 года, связана с существованием большого количества заемщиков, которые формально являются небольшими предприятиями, однако на самом деле входят в структуры значительно больших бизнес-групп", - сообщает НБУ.

Экономическая правда