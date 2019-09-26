52% украинцев не поддерживают открытие рынка земли - опрос

52% опрошенных украинцев не поддерживают отмену моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, а 64% опрошенных считают, что этот вопрос должен решаться на референдуме.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 16-19 сентября 2019 года.

Положительно относятся к поручению президента Зеленского об отмене моратория на продажу земли 35% опрошенных, 13% затруднились ответить на вопрос.

64% опрошенных считают, что этот вопрос должен решаться только на всеукраинском референдуме, а 26% - что этот вопрос должны решать президент, Кабмин и Верховная Рада. 10% не смогли ответить на вопрос.

"Хотя большинство населения поддерживает новую власть, отмену моратория на продажу земли поддерживает только примерно треть населения (35%), а 52% фактически против отмены моратория на продажу земли. За год количество противников продажи земли уменьшилось, в ноябре 2018 против продажи земли были 72%.

Возможно, это связано с разницей в формулировке вопросов (в 2018 мы спрашивали "Если бы сегодня проводился референдум по вопросу покупки/продажи земель сельскохозяйственного назначения, как бы Вы проголосовали?"), Возможно из-за увеличения поддержки действий Зеленского и новой власти его сторонниками, а возможно из-за смены риторики о продаже земли на некоторых популярных телеканалах и в Интернете", - заявил гендиректор КМИС Владимир Паниотто.

Опрос провели методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,6%.

Напомним:

Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передал его на рассмотрение в парламент.

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.

Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны.

Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.

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Экономическая правда