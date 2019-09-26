Инвесторы вложили в украинские гособлигации почти 100 миллиардов
Портфель облигаций внутреннего госзайма в собственности иностранных инвесторов на 26 сентября достиг 97 миллиардов гривен.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
По подсчетам регулятора, объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации, по сравнению с началом года, вырос на 90,6 млрд грн, или более чем в 15 раз.
Напомним:
24 сентября на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 13,2 миллиардов гривен, большинство этих облигаций имеют срок обращения свыше 5 лет.
В Нацбанке объясняют значительное укрепление гривни в последние месяцы усилением спроса на ОВГЗ, в том числе со стороны нерезидентов.
Экономическая правда
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