Искусственный интеллект Mercedes-Benz: как украинские ИТ-шники разрабатывают софт для Daimler

Тысячи украинских ИТ-специалистов ежедневно помогают мировым автопроизводителям разрабатывать инновационные технологии. ЭП узнала, какие решения в Украине создают Mercedes-Benz.(укр)

Для мільйонів автолюбителів по всьому світу новий німецький високотехнологічний Mercedes-Benz GLE 2019 року вартістю понад 60 тис дол — це автомобіль мрії.

І найважливіше те, що зробити його таким концерну Daimler AG допомагали сотні інженерів і програмістів в Києві і Одесі. Всі вони працюють в підрозділі Automotive компанії Luxoft, яка є четвертою ІТ-компанією України за кількістю співробітників.

Цього тижня Luxoft послідувала прикладу GlobalLogic: розповіла про те, як українці допомагають німцям розробляти інформаційно-розважальну система для автомобілів Mercedes-Benz з елементами штучного інтелекту та доповненої реальності, а також систему Connected Mobility, яка дозволяє автомобілю підключатися до мережі, супутників та інших пристроїв для взаємодії та обміну інформацією.

1200 програмістів для автовиробників

Підрозділ Automotive, який займається розробкою софтверних рішень для автовиробників в Luxoft з’явився в 2006 році. Сьогодні в підрозділі працюють 1200 інженерів і програмістів в київському і одеському офісах.

Український софтверний розробник працює з Daimler AG не на пряму, а через її дочірню компанію MBItion GmbH, що розробляє високотехнологічні рішення для автомобілів Mercedes-Benz.

Представник ділера Mercedes-Benz в Україні і розробники підрозділу Luxoft Automotive фото Luxoft

У 2018 році Luxoft відкрив R&D-центр у Берліні для прискорення впровадження інновацій та розробки програмного забезпечення для майбутніх автомобілів Daimler AG. В цей центр український розробник направив більше 100 фахівців, в тому числі й з України. Це інженери, розробники програмних і апаратних рішень та дизайнери, які працюють над створенням сучасного ПЗ для автомобілів наступного покоління.

Центр розробки зосереджений на сервісах мобільності та програмному забезпечені для автомобілів. Розробники працюють над тим, як водії та пасажири взаємодіятимуть з автономними автомобілями майбутнього.

Автомобільний штучний інтелект

Українські інженери і програмісти допомагають німцям розробляти найновішу інформаційно-розважальну систему Mercedes-Benz User Experience (MBUX), яка встановлена у всіх нових автомобілях Mercedes А-класу.

Система MBUX в новому Mercedes-Benz GLE фото Luxoft

Створювати такі системи автовиробники почали з 2008 році, коли стартували продажі першого електрокару компанії Tesla — Roadster, каже віце-президент Luxoft Automotive Віталій Нужний.

Панель приладів автомобіля була укомплектована 15-дюймовим основним екраном і додатковим 7-дюймовим монітором для камер заднього виду. В 2019 році Daimler AG випускають Mercedes-Benz GLE 2019 з двома дисплеями розміром 31 см замість приборної панелі.

MBUX дозволяє управляти функціями автомобіля довільними голосовими командами. Тобто автомобіль не чекає прямих команд, з ним можна розмовляти, ніби з людиною.

Наприклад, якщо сказати: "Мерседес, я замерз, в автомобілі підвищиться температура, а якщо запитати: "Чи потрібно брати парасольку з собою завтра на вулицю?", автомобіль поділиться прогнозом погоди на завтрашній день.

Можна давати і цілком конкретні команди: включити підігрів сидіння, знайти іншу станцію або запитати про погоду на якусь більш віддалену дату. Голосова функція аналогічна Amazon Alexa, Apple Siri або Google Assistant.

Система також використовує алгоритми штучного інтелекту для розуміння і прогнозування команд, спираючись на вже звичні уподобання власника. В процесі взаємодії система починає формувати індивідуальні пропозиції для користувача з все більшою точністю.

У базі може зберігатися до 8 різних профілів з певними "звичками". Автомобіль зберігає часті дзвінки і часто повторювані маршрути, видаючи в потрібний момент необхідну інформацію.

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В системі навігації присутня технологія доповненої реальності. На екран центральної консолі виводиться реальна картинка з камер автомобіля, розташованих ззовні салону, а система доповнює цю картинку різними графічними елементами, що дозволяють водієві краще орієнтуватися.

Крім іншого, будуть виводитися такі дані про об'єкти, як номери будинків або навігаційні значки, аналогічні тим, що ми бачимо в картах.

"Підключений" автомобіль

Безпосередньо в Києві українські програмісти розробляють найновітніші технології під загальною назвою Connected Mobility. Це напрямок розробок та технологій, що дає можливість автомобілю підключатися до мережі, супутників та інших пристроїв для взаємодії та обміну інформацією.

Представник Luxoft Automotive Антон Волошин розповідає про те, як працюватимуть "підключені" автомобілі фото Luxoft

"Наша команда приймає участь в тестуванні по всіх країнах — від Азії до США", — розповідає представник Luxoft Automotive Антон Волошин.

Існують декілька видів взаємодії авто з зовнішніми джерелами:

— зв’язок з оператором сервісної чи екстреної служби;

— взаємодія з хмарними сервісами автовиробника, де зберігаються та обробляються дані про автомобіль;

— взаємодія з персональними мобільними пристроями водія;

— взаємодія авто з авто/інфраструктурою/пішоходами/мережею.

Ключовим елементом цих взаємодій є телематичний блок керування (TCU). Це точка, де зустрічаються та взаємодіють системи автомобіля та зовнішні сервіси, ядро підключеного авто (connected car). Фактично це мобільний телефон, що розташований всередині автомобіля. І як раз в цьому українські спеціалісти мають глибоку експертизу.

З одного боку, він надає автомобілю доступ до зовнішніх сервісів через аудіо канали та канали даних завдяки стільниковій мережі CDMA/GSM/LTE, а з іншого боку — взаємодіє з іншими електронними блоками керування (головний блок, датчики руху, блок управління табло тощо) через автомобільні протоколи даних (CAN або Automotive Ethernet).

Українці також розробляють європейську система автоматичного оповіщення про дорожні транспортні пригоди (аналог — E911 у США), яка має назву eCall. eCall став обов'язковим для всіх нових автомобілів, що продаються в ЄС з квітня 2018 року.

У ЄС розраховують, що система eCall дасть можливість рятувати 2500 людей щороку та зменшить кількість людей, які зазнають серйозних травм, на 15%.

Як працює eCall? Після того, як в транспортному засобі спрацьовує подушка безпеки, формується мінімальний набір даних (дата та час, GPS координати, інформація про транспортний засіб), що передається до місцевого центру надзвичайних ситуацій.

Одночасно між аварійним центром та водієм встановлюється аудіозв'язок, після чого на місце дорожньої пригоди, за отриманими координатами, виїжджає служба порятунку.

eCall функціональність підлягає сертифікації в тій країні, де виготовляються та продаються автомобілі. Команда Luxoft в Києві, що програмує телематичні блоки керування, співпрацює з відомими європейськими і американськими виробниками автомобілів та підтримує їх під час сертифікації в різних регіонах: від Азії до Америки.

Ключові тренди автомобілебудування

Навіть якщо класичним автовиробникам не хочеться це визнавати, але їх майбутнє все одно більше залежатиме від співробітництва з розробниками програмного забезпечення.

Автомобільна промисловість переживає значну трансформацію з декількома одночасними тенденціями: автономне водіння, електрокари, sharing economy та можливість авто підключатися до мережі, супутників та інших пристроїв для взаємодії та обміну інформацією.

Ключові тренди автомобілебудування фото Luxoft

Щоб бути успішними в нових умовах, автовиробники та постачальники електроніки для авто повинні будуть адаптуватися до нових викликів. Бізнес компаній-постачальників автовиробників переходить від розвитку апаратного до програмного забезпечення.

У свою чергу автовиробники намагаються взяти на себе лідерство у автономному керуванні, економіці спільного користування автомобілями (car sharing) та "розумної мобільності". Вони запускають власні сервіси з прокату авто, зазвичай у співпраці з іншими виробниками автомобілів та виробниками ПЗ.

Усе це створює великі можливості росту для тих постачальників, які можуть успішно здійснити перехід на модель бізнесу, що орієнтована на програмне забезпечення. І це також відкриває великі можливості для України, як країни з міцним потенціалом в ІТ-галузі.