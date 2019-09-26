Украина не договорилась с МВФ о новой программе окончательно — источники

В переговорах Украины с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества есть заметный прогресс, однако окончательных договоренностей не достигнуто.

Об этом ЭП сообщил источник, знакомый с позицией кредитора.

Как известно, Украина договаривается о трехлетней программе сотрудничества EFF (программа расширенного финансирования) стоимостью 5-6 миллиардов долларов

По словам источника, причин, почему не удалось достичь окончательных договоренностей, несколько.

Первая - угроза независимости Национальному банку и давление на руководство НБУ, а именно на главу НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерину Рожкову.

Основанием для этой угрозы является возможное появление Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства Национального банка и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2014-2019 годах. Возглавить ее может народный депутат Александр Дубинский.

Вторая причина - перспективы развития ситуации с Приватбанком. Кредитор держит в фокусе скандал, возникший после публикации интервью премьер-министра Алексея Гончарука Financial Times. FT написала о том, что, по словам Гончарука, Киев хочет достичь компромисса с Игорем Коломойским о национализации Приватбанка. Позже Гончарук опроверг это заявление.

"Было бы хорошо, если бы это опроверг не только премьер, но и президент", - сказал собеседник издания.

Третья причина - отношение правительства по ожидаемой с 1 мая 2020 года либерализации цены на газ. В 2017-2018 годах правительство Владимира Гройсмана вопреки договоренностям с кредитором продолжало регулирование цены на голубое топливо. Со стороны правительства Гончарука пока таких попыток нет, но грубое нарушение договоренностей с украинской стороны в прошлом повысило градус недоверия в нынешних переговорах с кредитором о будущем сотрудничестве.

Четвертая причина - неопределенность с бюджетом на 2020 год. Как сообщил собеседник издания, "проект бюджета-2020 не нравится многим, но МВФ в этом перечне нет". Впрочем, в фонде понимают, что к моменту принятия во втором чтении проект сметы изменится и хотят видеть как именно.

Напоминаем:

Визит миссии Международного валютного фонда должен был длится с 10 до 24 сентября.

Позже миссия продлила свое пребывание в Киеве на 2 дня.

Галина Калачова, ЭП