Новости 10 сентября: Мораторий на строительство, отопительный сезон, импорт дизтоплива из РФ

О строительстве. Киевсовет хочет ввести мораторий на новое строительство в столице.



О торговле. Рада поддержала за основу законопроект о детенизации в сфере торговли.

Об отопительном сезоне. США направили в Украину экспертов, которые будут помогать пройти отопительный сезон.

О бизнесе. Верховная Рада поддержала декриминализацию фиктивного предпринимательства.

О банках. Выяснилось, что доступ к счетам клиентов на сегодняшний день есть не только у банков.

О стартапах. ДТЭК Ахметова сфокусируется на работе с европейским рынком стартапов.

Об импорте. Трейдеры попросили Кабмин отменить спецпошлины на импорт дизтоплива из Российской Федерации.

Об экспорте. Китай утвердил перечень украинских мощностей по производству замороженной говядины для ее экспорта на китайский рынок.

Совладелец Frontera Заза Мамулашвили: мы понимаем, почему правительство Украины отнеслось к нам критически

Выпускник Тбилисского государственного медицинского университета Заза Мамулашвили рассказал ЭП о своем пути в американский бизнес, расследовании прокуратуры Грузии против менеджмента его компании, судебных тяжбах с ЕБРР и возможном ренессансе добычи углеводородов в Украине.