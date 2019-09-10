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Рада поддержала за основу законопроект о детенизации в сфере торговли

Вторник, 10 сентября 2019, 17:05

Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

Соответствующее решение поддержали 257 депутатов.

Законопроект предусматривает введение программных регистраторов расчетных операций, что предоставляет субъекту хозяйствования право выбирать классический или программный регистратор в зависимости от его потребностей и финансовых возможностей.

Кроме этого, предусматривается упрощение процедуры регистрации РРО за счет исключения необходимости получения эквайрингових услуг, услуг ЦСО, заключения соответствующих договоров и приобретения классического РРО.

В документе также говорится о фискализации расчетных операций, проводимых через программные РРО, на фискальном сервере контролирующего органа. Это позволит легализовать расчетные операции.

Также предусматривается введение технологий защиты данных при проведении расчетных операций и контроль со стороны общества за легализацией расчетных документов, подтверждающих проведение расчетных операций.

Законопроект предусматривает также повышение ответственности за нарушение установленного порядка проведения расчетных операций при осуществлении торговой деятельности и предоставлении услуг.

Экономическая правда

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законодательство торговля

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