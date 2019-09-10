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Китай разрешил импорт украинской говядины

Вторник, 10 сентября 2019, 16:43

Китай утвердил перечень украинских мощностей по производству замороженной говядины для ее экспорта на китайский рынок.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы, которая получила соответствующее письмо от посольства КНР в Украине.

"Сейчас в указанный перечень внесены три мощности по производству замороженного мяса говядины, но процесс продолжается, и в Госпродпотребслужбу продолжают поступать заявки на открытие китайского рынка для других украинских производителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательное решение об утверждении перечня украинских производителей говядины было принято 4-7 августа во время официального визита в Украину делегации Генеральной таможенной администрации Китая (GACC) во главе с вице-министром Ли Гуо.

"Это решение стало результатом работы инспекционной миссии GACC, которая находилась в Украине 3-10 июня с целью оценки системы государственного контроля за производством мяса крупного рогатого скота", - заявили в ведомстве.

Экономическая правда

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Китай экспорт импорт

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