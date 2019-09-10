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США направили в Украину экспертов, которые будут помогать пройти отопительный сезон

Вторник, 10 сентября 2019, 12:58

Министерство энергетики США направило в Украину экспертную делегацию, которая поможет в разработке зимнего плана действий на случай возможных перебоев в поставках газа и энергоресурсов из России.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине в Facebook.

"В знак приверженности энергетической безопасности Украины и по просьбе Администрации президента Зеленского, Минэнергетики США направляет в Украину экспертную делегацию, которая поможет в разработке зимнего плана действий для решения критических потребностей во время зимнего сезона 2019-2020", - говорится в сообщении.

Отмечается, что команда "будет способствовать обеспечению Администрации Зеленского и власти Украины необходимыми ресурсами для того, чтобы Украина больше не была уязвимой к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны России".

Делегация будет сотрудничать с украинскими экспертами для оценки взаимозависимости в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах, а также создаст основу для совершенствования скоординированного реагирования на дефицит энергии.

О направлении этой миссии договорились представители Офиса президента во время встречи с американским министром энергетики в Польше.

Напомним:

Трехсторонние газовые переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией состоятся в Брюсселе 19 сентября.

Экономическая правда

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США Украина

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