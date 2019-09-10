Доступ к счетам клиентов есть не только у банков – замглавы НБУ

Доступ к банковским счетам клиентов на сегодняшний день имеют уже не только банки, что подтверждает европейский опыт.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Холод в ходе круглого стола, организованного "Финансовым клубом".

Таким образом, банки в определенном смысле теряют свою монополию на владение клиентскими данными и доступа к счетам клиентов.

"Если смотреть на функционирование европейского сообщества по open banking, то фактически уже есть доступ к информации клиента и управления его счетами не с банковского приложения - с внешних систем", - заявил Холод.

И, по его словам, банки делают это не добровольно.

"Если клиент распорядился, а считается, что клиент является полным владельцем своих данных, банки обязаны предоставлять доступ к его данным и счету с других приложений. Это несет некую угрозу банкам, потому что они теряют монополию и наработанный массив данных, которые они кровью и потом заработали, создавая клиентскую базу", - подчеркнул замглавы НБУ.

В то же время, отмечает Холод, это делает банковский рынок более гибким, а жизнь клиента - более удобной.

Напомним:

С 5 августа в Украине началось введение международного номера банковского счета IBAN в соответствии с требованиями стандарта ISO 13616.

Как отметили в НБУ, введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским и способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Нацбанка.

Уже 4 сентября на расчеты с использованием международного стандарта банковского счета IBAN перешли 29 украинских банков.

Также напомним, что в 2018 году банки начали предоставлять информацию о счетах ФЛП налоговикам.

Экономическая правда