ВР поддержала декриминализацию фиктивного предпринимательства

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы относительно уменьшения давления на бизнес.

Соответствующий документ поддержали 365 народных депутатов.

Еще одним голосованием нардепы сократили срок подготовки законопроекта ко второму чтению.

Законопроект предусматривает исключение статьи 205 УК (фиктивное предпринимательство) и повышение суммы уклонения от уплаты налогов (с 1 до 3 необлагаемых минимумов доходов граждан), при неуплате которой можно притянуть к ответственности по статье 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей).

По словам авторов законопроекта, статья 205 УК давно используется для давления на бизнес, поскольку налоговая кроме факта наличия уголовной ответственности использует приговоры и материалы досудебного расследования в качестве доказательств при привлечении к ответственности за нарушение норм налогового законодательства.

Экономическая правда