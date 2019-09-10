ДТЭК Ахметова сфокусируется на работе с европейским рынком стартапов

Innovation DTEK (дирекция по инновациям холдинга ДТЭК) решила не продолжать работу с Radar Tech, но сконцентрироваться в 2019-2020 годах на работе с европейским рынком стартапов.

Об этом сообщил директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что Radar Tech был очень важным партнером для компании в прошлом году, когда ДТЭК только начинала работу со стартапами.

"Нам нужен был партнер, который работал бы со скаутингом в Украине, поскольку ДТЭК - это украинская компания, и для нас было разумно начинать именно с Украины. И то, что мы сделали с ними в прошлом году, было более чем успешно", - заявил он.

И добавил, что компании "все еще в очень близких отношениях", и что ДТЭК не исключает возможности начать новую акселерационную программу в ближайшие несколько лет.

По словам Вольпе, работая с Radar Tech им удалось собрать 186 перспективных стартапов в энергетической сфере и в ходе работы отобрать 10 из них.

"С тремя из этой десятки мы подписали контракты и уже внедряем их решения в своих компаниях. В том числе это стартап EverScan, который уже работает у нас", - заявил директор по инновациям ДТЭК.

По его словам, в 2019 году было принято решение не продолжать работу с Radar Tech, но выйти на европейский рынок.

"Так началось наше сотрудничество с KIC InnoEnergy. Это первый в Европе масштабный clean-tech партнёр, который делает для нас скаутинг европейских стартапов", - отметил он.

Вольпе рассказал, что в рамках партнерского сотрудничества ДТЭК уже удалось привлечь к работе около 400 европейских стартапов, большая часть которых была привлечена в сотрудничестве с InnoEnergy.

Кроме KIC InnoEnergy Innovation DTEK также ведет переговоры с еще одной крупной европейской краудсорсинговой компанией.

Напомним:

Энергохолдинг ДТЭК заявил о начале трансформации своего корпоративного университета в "инновационную образовательную бизнес-платформу" Academy DTEK.

21 февраля ДТЭК презентовал учебную площадку на территории UNIT.City, где она заняла два этажа нового шестиэтажного кампуса, общая арендная площадь которого составляет 12 тыс. кв. м.

Отмечается, что за все время существования Academy DTEK инвестиции холдинга в нее составили 338,7 млн грн, что позволило обучить 219 тыс. человек, разработать 2019 авторских учебных программ и 45 утвержденных МОН образовательных стандартов.

В команде Academy DTEK больше 30 человек, общее количество института внутренних тренеров превышает 260 человек.

Как сообщалось ранее, ДТЭК интересуется приватизацией государственных обленерго.