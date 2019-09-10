Трейдеры попросили Кабмин отменить спецпошлины на импорт дизтоплива из РФ - СМИ

Несколько участников топливного рынка обратились к премьер-министру Алексея Гончаруку с просьбой отменить введенные предыдущим Кабмином спецпошлины на имопрт российского дизтоплива, поставляемого трубопроводным транспортом.

Об этом говорится в письмах, адресованных премьеру, копиями которых располагает агентство "Интерфакс-Украина".

В письмах импортеры нефтепродуктов напоминают, что введенные спецпошлины распространяется не на все дизтопливо российского происхождения, а только на ту его часть, которая импортируется нефтепродуктопроводом.

"Это означает, что сфера действия спецпошлины ограничена не столько страной происхождения товара, сколько способом его транспортировки", - говорится в письмах.

Авторы обращения считают, что решение Кабмина в перспективе окажет негативное влияние на экономику страны, поскольку может привести к увеличению цены горючего для украинских потребителей из-за более высокой стоимости транспортировки другими видами транспорта.

Напомним:

17 июля Кабмин в ответ на расширение российских экономических санкций принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт российского дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

Так, спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составит 3,75% с 1 августа 2019 и 4% с 1 октября 2019.

18 апреля 2019 года правительство Российской Федерации заявило об установлении запрета на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

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