Новости 18 июля: Зеленский взялся за Косюка, учетную ставку снизили, российский дизель обложили пошлинами

О дотациях Косюку. Президент Владимир Зеленский предлагает проверить и сравнить сумму бюджетных дотаций, полученных агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка, и выплаченных акционером дивидендов.

Об учетной ставке. Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых.

О росте ВВП. НБУ существенно улучшил макропрогноз на 2019-2021 годы: оценка реального ВВП в этом году повышена с 2,5% до 3%, в следующем - с 2,9% до 3,2%.

О пошлинах на российский дизель. Кабинет министров в ответ на расширение российских экономических санкций принял постановление, которым ввел специальные пошлины на импорт российского дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

О повышении зарплат учителям. Значительное повышение зарплат педагогам, которое накануне выборов анонсировали глава правительства Владимир Гройсман и министр образования Лилия Гриневич, приведет к росту инфляции и усилит социальную несправедливость, считают экономисты.

О нефтегазовом участке в Черном море. Проект решения по результатам нефтегазового конкурса на морской участок "Дельфин" должна была рассмотреть Межведомственная комиссия по заключению соглашений о распределении продукции, однако запланированное на 12 июля заседание не состоялось.

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Гройсман Всемогущий. К чему приводит повышение зарплат учителям под выборы

Накануне выборов глава правительства и министр образования анонсировали значительное повышение зарплат педагогам. Это решение приведет к росту инфляции и усилит социальную несправедливость, говорят экономисты. (укр)

Почему подешевел газ для населения

Цена на газ для населения снижается второй месяц подряд. Какие внешние и внутренние факторы повлияли на это, и почему некоторые политики приписывают эту победу себе. (укр)