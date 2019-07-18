Зеленский о дотациях Косюку: МХП не нуждается в государственной поддержке

Президент Владимир Зеленский предлагает проверить и сравнить сумму бюджетных дотаций, полученных агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка, и выплаченных акционером дивидендов.

Об этом он сказал на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, передает "Интерфкс-Украина".

"В 2017-2018 годах одном из крупнейших агрохолдингов Украины "Мироновский хлебопродукт" из госбюджета было выделено почти 2,5 млрд грн дотаций, так это называется.

На самом деле, он не нуждается в государственной поддержке, потому что у него есть сверхприбыли и он ежегодно выплачивает огромные дивиденды своим акционерам", - подчеркнул Зеленский.

"Я хотел бы обратиться к нашим правоохранительным органам, к антикоррупционных органам - а давайте проверим, если у нас есть такая информация, сумму этой бюджетной помощи и сумму дивидендов, и сравним - может, и одинаковые суммы получим. Очень интересная статистика", - добавил он.

Напомним:

В 2018 году компании, связанные с Косюком, получили почти 970 млн гривен дотаций, а в 2017 году - 1,4 миллиарда гривен.

Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. На украинском рынке МХП представлен торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский", "ФуаГра" и другие.

Косюк через компанию WTI Trading Limited владеет 66% акций МХП.