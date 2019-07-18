Нацбанк снизил учетную ставку до 17% годовых

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых с 19 июля 2019.

Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий 18 июля во время пресс-брифинга по решению Правления Национального банк по монетарной политике.

По словам главы Нацбанка, НБУ продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит тенденцию замедления инфляции до цели 5%.

Отметим, что изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Снижение кредитования физлиц приводит к тому, что уменьшается платежеспособный спрос на товары и услуги, которые часто покупаются в кредит. Соответственно, производители и продавцы воздерживаются от наращивания производства и повышения цен из-за низкого спроса.

Политика таргетирования инфляции, которой придерживается Национальный банк Украины, — это меры, которые принимает государство, чтобы предотвратить сильную инфляцию и удержать контроль над уровнем цен в стране.

Напоминаем:

25 апреля Национальный банк впервые за два года снизил учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 17,5% годовых.

25 октября, 13 декабря 2018 года и 31 января, 14 марта 2019 года Национальный банк не изменял размер учетной ставки и оставлял ее на уровне 18%.

Последний раз Национальный банк изменял размер учетной ставки 6 сентября — поднял на 0,5 процентных пункта до 18%.

До этого НБУ понижал размер учетной ставки 25 мая 2017 года - с 13% до 12,5%.

Экономическая правда