Конкурс по морскому участку "Дельфин": комиссия не может определить победителя

Проект решения по результатам нефтегазового конкурса на морской участок "Дельфин" должна была рассмотреть Межведомственная комиссия по заключению соглашений о распределении продукции, однако запланированное на 12 июля заседание не состоялось.

Об этом свидетельствует документ, который есть в распоряжении Экономической правды, и который должен попасть в правительство.

Документ составлен в форме информационной справки с описанием заявок четырех претендентов и оценками их инвестиционных предложений.

Однако заключение не определяет единого победителя конкурса из-за того, что две компании - американская Trident Black Sea Inc и азербайджанская Caspian Drilling International (CDI) - набирают одинаковое количество балов.

"Межведомственная комиссия не пришла к согласию относительно определение победителя конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на участке "Дельфин". Ни один из претендентов не смог набрать достаточного количества голосов для принятия одобрительного решения необходимым большинством присутствующих членов Комиссии", - говорится в документе.

Напомним:

Ранее журналисты выяснили, что право разрабатывать и добывать углеводороды на одном из крупнейших газоносных участков в Черном море "Дельфин" может получить американская компания с сомнительной репутацией.

Frontera Resources имеет сомнительные проекты в Молдове и Грузии, а ее финансовый отчет за часть 2017 и 2018 свидетельствует о том, что компания является убыточной.

Участники рынка заявили, что власть искусственно ограничивает претендентов на добычу газа на участке морском шельфе.

Как сообщалось, конкурс был начат 12 апреля, срок подачи заявок был уменьшен правительством до 60 дней, поэтому его срок истек 12 июня.

11 июня глава АП призвал продолжить конкурс по заключению соглашений о разделе продукции для участка "Дельфин" на шельфе Черного моря минимум до 120 дней.

Экономическая правда