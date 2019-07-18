Нацбанк обновил прогноз роста ВВП

НБУ существенно улучшил макропрогноз на 2019-2021 годы: оценка реального ВВП в этом году повышена с 2,5% до 3%, в следующем - с 2,9% до 3,2%.

Об этом на брифинге заявил глава НБУ Яков Смолий.

"По сравнению с апрельским макроэкономическим прогнозом Нацбанк повысил прогноз темпов экономического роста в связи с устойчивым внутренним спросом, лучшими условиями торговли и ожидаемым увеличением урожая зерновых", - заявил Смелый.

Он отметил, что прогноз роста ВВП в 2021 году остался неизменным - 3,7%.

"Основным драйвером экономического роста в последующие годы будет оставаться внутренний спрос. Прирост частного потребления замедлится, однако будет значительным под влиянием увеличения реальных доходов домохозяйств - заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за рубежа", - подчеркнули в Нацбанке.

В то же время отмечается, что сдерживающими факторами экономического роста будут слабая экономическая активность в мире, а также сокращение с 2020 года объемов транзита природного газа в Европу вследствие строительства обходных газопроводов.

Напомним:

В конце апреля Нацбанк подтвердил свой макропрогноз: рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлится до 2,5%, а в 2020-2021 годах ускорится соответственно до 2,9% и 3,7%.

Госстат также улучшил оценку роста ВВП в первом квартале года.

Инфляция составит 6,3% в этом году и по 5% в 2020-2021 годах.

Рост ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% при замедлении инфляции до 9,8%.

Госстат Украины оценил рост ВВП в первом квартале текущего года в 2,5%. Инфляция по итогам пяти месяцев составила 9,6% в годовом измерении.

Экономическая правда