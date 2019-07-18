Почему подешевел газ для населения

Цена на газ для населения снижается второй месяц подряд. Какие внешние и внутренние факторы повлияли на это, и почему некоторые политики приписывают себе эту победу.(укр)

15 липня "Нафтогаз" повідомив, що знижує ціну на газ для населення, яка діятиме в липні. Нова ціна становить 4 905,67 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ та транспортних витрат).

Порівняно з червнем ціна зменшилась на 648 грн, або на 11,7%. Суттєве зниження, чи не так?

Зниження ціни на газ напередодні виборів — це подія, яку кожен з учасників політичного процесу намагається використати для отримання додаткових балів. Навіть якщо жодного стосунку до цієї події немає.

Тому дуже важливо розібратись, чому ж насправді відбулося зниження і чи варто взагалі за це комусь дякувати.

Постанови Кабміну і коливання цін

Постановою Кабміну на "Нафтогаз" покладені так звані "спеціальні зобов'язання" (ПСО).

ПСО (Public Service Obligation) — це спеціальні зобов'язання з продажу газу для потреб населення за пільговою ціною, що покладаються урядом на "Нафтогаз України".

Тобто, документом передбачалось, що ціна на газ для населення є фіксованою і не змінюється, незалежно від того, дорожчає газ на міжнародних ринках чи ні. У такий спосіб уряд намагався нівелювати ефект від різкого зростання тарифів, що сталось восени 2018 року.

Утім останні світові тенденції на енергетичних ринках, зокрема, європейському, призвели до того, що ринкова ціна газу значно впала і у певний момент стала навіть нижчою за ту ціну, яку встановив Кабмін.

Після цього голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв звернувся до Кабінету міністрів з пропозицією скасувати режим спецзобов’язань і "і відкрити ринок побутових споживачів для конкуренції між постачальниками". Тобто, у такому разі ціни б уже диктував ринок, а не окремий орган.

Тоді глава НАКу зауважив, що за існуючих трендів ціна європейського газу вже у квітні буде нижчою від встановленої Кабміном: 8380 грн проти 8550 грн за тисячу кубометрів (з урахуванням ПДВ та витрат на транспортування й поставку).

Разом з тим прем’єр-міністр Володимир Гройсман поставив під сумнів турботу Андрія Коболєва про громадян:

"Вони ("Нафтогаз" — ЕП) пропонують нам скасувати обмеження у 8,55 грн за 1 куб. м. Якщо ми скасуємо це обмеження, то завтра "Нафтогаз" може продавати газ вже не за цією ціною, а за ціною в 10 грн або 11 грн, наприклад. Тому верхня межа — 8,55 грн, а все, що нижче цього, я вітаю".

Після цього у квітні Кабмін ухвалив постанову №293, відповідно до якої НАК мусив вже з 1 квітня знижувати ціну для населення, якщо падала ціна газу для промислових споживачів.

Проте у "Нафтогазі" тоді заявили, що ця постанова суперечить іншій постанові уряду №867 про спецзобов’язання, де ціна була саме фіксованою.

Зрештою через внесення низки змін до постанови №293 Кабмін разом з НАКом вийшли на формулу, яка діє зараз. Що це за формула?

Її суть зводиться до того, що "Нафтогаз" із червня повинен продавати газ для населення за ціною, що є найнижчою на одному з чотирьох майданчиків (публічних джерел).

Середня митна вартість імпортованого газу за минулий місяць за даними Мінеконорозвитку.

Середньозважена ціна на "Українській енергетичній біржі".

Ціна для комерційних споживачів "Нафтогазу" за минулий місяць.

Ціна на газу за спецзобов’язаннями, визначеними постановою уряду №867.

У червні, як і в липні 2019 року, середньозважена ціна на "Українській енергетичній біржі" виявилася найнижчою. Тому в червні Нафтогаз знизив ціну споживачам, зокрема населенню, на 7,3%, або на 436,11 грн, порівняно з травнем.

Тоді глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що саме "Нафтогаз" запропонував Кабміну цей новий механізм ціноутворення, що "демонструє переваги конкурентного ринку".

Також Коболєв тоді ж висловив сподівання, що уряд у майбутньому взагалі відмовиться від "цінового регулювання" і скасує верхню планку ціни за спецзобов'язаннями, яка є фіксованою.

Біржа не гарантує ціни

У липні, як було зазначено вище, ціна на біржі продовжує залишатись найнижчою, тому "Нафтогаз" продовжив зниження цін населенню.

У порівнянні з квітневим рівнем, який становив 6235,51 грн за тисячу кубометрів, липнева ціна знизилась уже на 21,3%.

Ціна падає, але загалом спрогнозувати ціни на газових біржах доволі складно.

"Зараз на європейських біржах ціни низькі. Якби я точно знав, що буде з ціною на газ у вересні, я би з вами не говорив, а заробляв би дуже великі гроші", — заявляв недавно у інтерв’ю ЕП заступник начальника департаменту енергоефективності "Нафтогазу" Олексій Хабатюк.

Відтак, повня лібералізація ціни на газ для населення, що наполегливо пропонує "Нафтогаз", може містити й ризики для значного підвищення тарифів. Наразі це стримується правилами, затвердженими постановою Кабміну.

У перемоги багато батьків

Отже, у зниження цін на газ для населення є декілька причин.

Перша — це світові тенденції на енергетичних ринках.

Друга — не менш важлива — нова постанова уряду №293, яку через зміни таки вдалося "докрутити", щоб вона враховувала глобальні тренди при формуванні ціни для населення.

Проте, дивним виглядає те, як деякі політичні гравці намагаються представити зниження ціни на газ напередодні виборів як власну перемогу.

"У липні ціна на газ для населення зменшиться на 10,4% — Президент обговорив ситуацію на енергетичному ринку України з профільними відомствами", — з таким заголовком 11 липня вийшла новина на сайті голови держави.

Вказане формулювання очевидно натякає на те, що зниження ціни на газ певним чином пов’язане з "обговоренням", яке відбулося в офісі президента. Хоча очевидно, що ці речі абсолютно не пов’язані.

Можна не сумніватись, що усі інші учасники виборчих перегонів також спробують віднести зниження ціни на газу саме до своїх "заслуг", не маючи до цього жодного відношення.

Натомість, справді важливим є те, що "Нафтогаз" скористався сприятливою ситуацію на біржах та створив "запас міцності" на найближчу зиму, закупивши газ за низькою поточною ціною.

Що далі

Чи продовжиться падіння цін на газ для населення, наразі говорити складно.

Проте існуюча модель ціноутворення, судячи з усього, все ж зробила крок вперед у спробі знайти баланс між мінливими ринковими факторами та державним регулюванням.

Якраз це і дозволяє населенню відчути зараз цю різницю на власному гаманці.