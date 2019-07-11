Новости 11 июля: спирт, Укрпошта и пенсии, самые надежные банки

О спирте. Госпредприятие "Укрспирт" просит Министерство финансов предоставить разъяснения для возобновления поставок спирта, прекращенных с 1 июля.

Об Укрпоште и пенсиях. С 1 января 2020 года "Укрпочта" будет осуществлять доставку пенсий только при условии предоставления экономически обоснованного или рыночного тарифа со стороны правительства и Пенсионного Фонда.

О самых надежных банках. Благодаря инструменту для проверки надежности банков FinScore, из 76 работающих банков Украины был определен топ самых надежных, куда в первом квартале 2019 вошли 13 финансовых учреждений.

Об Укроборонпроме. Госаудитслужба провела проверку государственного предприятия "Радиоизмеритель" за 2014 - 2019 годы, который является участником концерна "Укроборонпром", и обнаружила многочисленные финансовые нарушения.

О газовых переговорах. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что действия Виктора Медведчука и Юрия Бойко могут свидетельствовать о том, что они пытаются помочь "Газпрому" не отдавать долги.

О цене на газ. НАК "Нафтогаз Украины" снизит цену на газ для населения в июле на 10,4%.

О новом деле против Коломойского. Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство и начал рассмотрение дела о взыскании с бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского 4,86 ​​миллиарда гривен в пользу Нацбанка.

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