Аудит еще одного завода "Укроборонпрома" обнаружил торговлю с РФ и миллионные потери

Держаудитслужба провела проверку государственного предприятия "Радиоизмеритель" за 2014 - 2019 годы, который является участником концерна "Укроборонпром", и обнаружила многочисленные финансовые нарушения.

Об этом сообщает журналистка экспертной организации StateWatch Ольга Евстигнеева по данным отчета аудиторов.

"Проверка установила, что в течение этого периода, главными потребителями экспортируемой продукции были: РФ, Казахстан, Польша, Латвия, Литва, Азейбарджан, Испания и Беларусь на общую сумму 43,7 млн гривен.

При этом, размер прибыли при экспорте составляет 10% от производственной себестоимости. Хотя размер прибыли при реализации отечественным производителям согласно калькуляций составляет 20% производственной себестоимости", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что одним из закупщиков является российская компания ООО "Авиаторг", которая заказывала самолетные дальномеры СД-75.

Кроме этого, на складах ГП "Радиоизмеритель" аудиторы нашли малоликвидную продукцию, которая хранится более семи лет и в случае отсутствия покупателя может привести к потерям на сумму 13,6 млн гривен.

Подчеркивается, что часть продукции, изготовленной по собственному усмотрению руководства завода на общую сумму 980 тысяч гривен, не может быть использована в самолетостроении.

В то же время недостатки при управлении затратами стали причиной их завышения из-за закупки запасов на производство еще на один миллион гривен.

"В 2018 году предприятие имело негативную тенденцию по выплате заработной платы, что привело к ее задержке работникам на три месяца", - сообщает журналистка.

Аудиторы также установили, что на балансе завода учитываются здания и сооружения общей площадью 91 285 квадратных метров, из которых 47% простаивают и не используются.

Кроме того, практикуется передача помещений в аренду частным фирмам. Но вместо полноценных договоров аренды заключают соглашения на хранение имущества, что занижает доходы завода.

"В целом из-за неэффективного управления недвижимостью "Радиоизмеритель" потерял 6 млн гривен и недополучил от аренды 4,9 млн гривен.

На балансе предприятия находится и здание детского сада в непригодном состоянии - помещение не используется с 1993 года и требует капитального ремонта. Но на его содержание за указанный период потратили миллион гривен", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что государственный завод имеет несколько земельных участков по Киеву, которые руководству не удается использовать для производства, но за которые уплачен земельный налог за указанный период в сумме 2 млн гривен.

"Также аудиторы установили, что износ основных средств завода "Радиоизмеритель" составляет 73,6% к первоначальной стоимости.

На сегодняшний день, государственное предприятие "Радиоизмеритель" является стратегическим для экономики страны, ведь выпускает навигационно посадочную аппаратуру для самолетостроения не только Украины или СНГ, но и ЕС", - сообщает журналистка.

Напомним:

Госаудитслужба провела проверку деятельности ОАО "Киевский завод "Радар" за 2014 - 2019 годы, управление которым осуществлял государственный концерн "Укроборонпром", и выявила многочисленные финансовые нарушения: ничем не ограниченное начисления вознаграждения членам наблюдательного совета завода, которые параллельно занимали руководящие должности в ДК "Укроборонпром"; сотрудничество с Российской Федерацией; переплаты оффшорным фирмам за неустановленные услуги и прочее.