"Нафтогаз" снизит цену на газ для населения на 10%

Президент Владимир Зеленский встретился с представителями НАК "Нафтогаз" и Министерства энергетики и угольной промышленности, чтобы обсудить ситуацию на энергетическом рынке страны и возможности для снижения цены на газ для населения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса, за последние месяцы произошло снижение цены на газ и есть предпосылки для дальнейшего удешевления уже в июле, а суммарное уменьшение цены газа за май - июль составит около 21%.

Присутствовавший на встрече руководитель интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов сообщил, что сейчас на европейском газовом рынке увеличился объем газа за счет предложения российского и американского сжиженного топлива, что способствует снижению оптовых цен.

И, соответственно, Украина увеличила закупку этого энергоресурса, который закачивает в подземные хранилища, - уже есть 14,2 млрд куб м, а к началу отопительного сезона планируется выйти на 19-20 млрд куб. м.

"В июле мы снизим цену для населения на 10,4%", - сообщил он и подписал соответствующее распоряжение.

Фаворов также отметил, что снижение цены не противоречит условиям сотрудничества с Международным валютным фондом, поскольку является реакцией на ситуацию на газовом рынке.

Напомним:

Кабинет министров обязал "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения в июле еще на 650 гривень за тысячу кубических метров.

С 1 мая в Украине начинает действовать новая цена на газ для населения и тепловой генерации, утвержденная на май текущего года на уровне 8247 гривень за тысячу кубометров (раньше было 8550 гривень).

Соответствующее решение было принято в конце апреля Кабинетом министров и НАК "Нафтогаз Украины".

В начале апреля "Нафтогаз" выполнил распоряжение правительства и снизил цену на газ для населения с апреля 2019 года с 8,55 грн за куб до 8,38 грн за куб – то есть на 17 копеек за куб.

12 июня Кабмин изменил формулу расчета цены газа, который НАК Нафтогаз Украины продает населению и теплокоммунэнерго.

Экономическая правда