"Укрпочта" назвала условия, на которых будет доставлять пенсии в 2020 году

С 1 января 2020 года "Укрпочта" будет осуществлять доставку пенсий только при условии предоставления экономически обоснованного или рыночного тарифа со стороны правительства и Пенсионного Фонда Украины.

Об этом говорится в открытом письме и. о. генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского, который он опубликовал на своей странице в Facebook, к правительству.

"Укрпочта", как и страна, сегодня имеет выбор - стать одной из самых успешных компаний Украины и объектом инвестиций международных игроков, или исчезнуть, снова превратившись в совковый "собес", - отметил руководитель компании.

Он также подчеркнул, что "Укрпочта" приложила "много усилий, чтобы получить шанс на изменения и больше не хочет его терять, становясь заложниками политики и пустых обещаний, ставя под угрозу будущее 2-го работодателя Украины".

По словам Смелянского, компания хочет избежать ультиматумов в конце года, поэтому озвучивает проблему заранее.

"Чтобы Кабмин имел время на утверждение тарифа или все стороны успели подготовиться к открытому тендеру", - пояснил он.

Открытое письмо руководства "Укрпочты" к правительству

Напомним:

В 2016 году Смелянский рассказал, что "Укрпочта" попала в замкнутый круг, и отсутствие инвестиций в инфраструктуру на фоне быстрого развития частных игроков привела к потере клиентов.

Тогда он заявил, что для улучшения финансового положения компании и ее имиджа, нужно напряженно работать несколько лет и более 300 млн долларов инвестиций.

Читайте подробнее в колонке ЭП: Про "Укрпочту", бизнес и социальные функции государства, или Зачем реанимировать "Укрпочту".

В 2018 году Смелянский заявлял, что "Укрпочта" должна соответствовать запросам современности и конкурировать на рынке. Для этого, по его словам, компании нужно догонять цивилизацию, а одной из первоочередных проектов для этого стала компьютеризация отделений.

Читайте больше в колонке: Почему компьютеризация в 2018 году до сих пор событие в Украине.

Экономическая правда