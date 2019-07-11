Суд открыл дело о взыскании с Коломойского 5 миллиардов в пользу НБУ
Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство и начал рассмотрение дела о взыскании с бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского 4,86 миллиарда гривен в пользу Нацбанка.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Речь идет о 4 договорах поручительства, которую предоставил Коломойский по кредитам рефинансирования, которые Национальный банк предоставил Приватбанку до национализации, и задолженности по этим кредитам, сформировавшейся на конец 2015 года.
Отмечается, что Нацбанк уже пытался взыскать эти деньги через Днепропетровский суд, но в открытии производства отказывали, потому что постоянным местом жительства Коломойского была Женева.
НБУ обжаловал такое решение, и в марте Большая палата Верховного Суда обязала Днепропетровский суд все-таки открыть производство.
В Женеве НБУ также пытается взыскать с Коломойского задолженность по кредитам рефинанса - ту, которая накопилась с 2016 года.
"Национальный банк ожидает назначения судом рассмотрения дел по существу уже в августе 2019 года и продолжит принимать меры, необходимые для взыскания задолженности по кредитам рефинансирования", - заявили в Нацбанке.
Напомним:
18 апреля Окружной админсуд Киева, изучая дело почти 2 года, признал незаконной национализацию Приватбанка по иску Коломойского к НБУ, Кабмину, Фонду гарантирования вкладов физлиц и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
19 апреля стало известно, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года, которым определен перечень связанных с банком физических и юридических лиц.
20 апреля Печерский суд Киева принял решение о разрыве договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка на сумму в 9,2 млрд грн, полученным до его национализации.
НБУ на основании личного поручительства Коломойского также подал иск в Женевский суд, требуя вернуть долги.
13 мая Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу НБУ на признание незаконным его распоряжение о проверке Приватбанка.
21 мая Приватбанк подал иск против Коломойского, с которым тесно ассоциируют сегодняшнего президента Владимира Зеленского.
24 мая НБУ обжаловал решение суда о незаконности национализации Приватбанка.
Среди ответчиков есть также три гражданина США, живущих в Майами, и 19 анонимных компаний.
Экономическая правда
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