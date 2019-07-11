Названы Топ-13 самых надежных банков Украины

Благодаря инструменту для проверки надежности банков FinScore, из 76 работающих банков Украины был определен топ самых надежных, куда в первом квартале 2019 вошли 13 финансовых учреждений.

Об этом сообщает YouControl, который и разработал инструмент для проверки надежности банков.

Так, в перечень банков, которые получили самый высокий показатель финансовой устойчивости, вошли: СЕБ Корпоративный Банк, ИНГ банк, Ситибанк, Правэкс-банк, Идея банк, Дойче банк ДБУ, Райффайзен Банк, ПриватБанк, ПроКредит банк, Креди Агриколь банк, Пиреус Банк МКБ, ОТП банк, Укрсиббанк.

"То, что банк финансово устойчив, не всегда означает, что он имеет наибольшие показатели по активам (привлеченными средствами, размещенными и использованными с целью получения прибыли и поддержания ликвидности), кредитам и депозитам", - отметили в YouControl.

Например, СЕБ банк по уровню рыночной мощности получил оценку С (градация идет от самого высокого показателя А до самого низкого D).

"Этот банк имеет только по 0,1% активов, кредитов и депозитов в целом в банковской системе. Однако это не помешало ему стабильно работать и быть надежным", - отметили в YouControl.

В то же время Приватбанк, который тоже попал в Топ, ожидаемо имеет показатель MarketScore - А.

"Он владеет 21% от всех активов банковской системы, 9,6% кредитов и 23% депозитов. В целом более 3% по всем этим показателям получили, кроме "Привата", только Райффайзен Банк Аваль и УкрСиббанк", - отметили эксперты.

В целом состояние банковского рынка пока оценивается как удовлетворительное.

"Уровень капитализации банков, прошедших системный кризис, значительно повысился. Банки по итогам регулярного стресс-тестирования и оценки качества активов продолжают наращивать защитный буфер на случай будущих кризисов", - отметили в YouControl.

Также эксперты добавили, что начиная с 2018 года банковский сектор фиксирует исторические рекорды по прибыльности.

"Этому способствует не только жесткая монетарная политика НБУ и высокие процентные ставки, но и более взвешенная кредитная политика самих банков", - пояснили в YouControl.

Напомним:

В апреле Moody's ухудшило прогноз для банковской системы Украины.

Также в апреле украинский Приватбанк попал в рейтинг Топ-1000 мировых банков.

В июле Нацбанк утвердил список из 20 банков, которые могут участвовать в валютных интервенциях по лучшему курсу в июле-сентябре 2019 года.

Экономическая правда